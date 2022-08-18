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色男偷拍校內2女大生如廁 遭判拘役高檔手機也被沒收
高雄蔡姓男大生日前看到2名女大生，進入鳥松區某科技大學綜合大樓4樓女廁，蔡男竟尾隨在後，趁對方如廁時，持手機偷拍，遭對方發現挨告；地院審理後，將他依妨害秘密罪，處拘役50天，得易科罰金5萬元，並沒收犯案時所持的手機。
判決指出，蔡姓男子去年10月13日晚上，8時2分許，在高雄市鳥松區某科技大學綜合大樓，看到2名女大生，進入4樓女生廁所，蔡竟趁她們進入蹲式馬桶如廁時，手持要價3萬多元的iPhone13 Pro手機，開啟錄影模式，並將鏡頭伸進門底縫細偷拍約1到3秒的時間。
當下2名女大生，發現被偷拍，立刻通報校方，蔡男犯行因此曝光；經受害女大生指認，加上現場照片及偷拍影像，佐證他的犯行，將人依法移送，後由檢方依妨害秘密罪起訴。
地院認為，蔡男為滿足私慾，以行動電話竊錄他人如廁過程及身體私密部位，侵害隱私甚鉅，造成受害者心理深烙傷痛，雖坦承犯行，但未能賠償與獲得2名女大生諒解。
地院審理後，將蔡男依無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處拘役50天，得易科罰金5萬元，沒收犯案時所持的手機，全案可上訴。
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