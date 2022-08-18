撂人索賠…前女友嗆：不給錢找你媽 他砍死助勢者判無期

男子吳書涵不滿胡姓前女友帶3名男子上門索討50萬傷害賠償金，胡女稱「不給錢找你媽要」，吳被激怒後拿生魚片刀揮砍，其中一刀刺進林姓男子心臟，林死亡。士林地院依殺人罪判吳無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院今駁回上訴。

吳和胡女交往期間多次鬧上警局，胡女因2021年2月3日被打而提吿傷害，兩人談和解，胡女收下5千元後撤告。不過，胡女不滿賠償金金額，2021年2月23日凌晨找來20多歲的林姓、陳姓、彭姓3名男子到吳家談判，要求吳簽下50萬元的和解書。

吳書涵（40歲）不滿胡女等4人的要求，且疑似聽聞胡女說「不給錢找你媽要」，瞬間抓狂，衝進房間拿出一把刀刃長20公分、刀柄長12公分的生魚片刀，衝向客廳砍殺林等3人。林遭水果刀刺進心臟，倒臥血泊失去生命徵象，送醫不治，法醫相驗指出水果刀至少刺進左胸心臟7.5公分。

陳姓男子手部開放性傷口併神經、肌腱斷裂，彭的胸腔、左腹部遭刀穿刺。胡女趁機報警，警方到場逮捕吳。

吳書涵的心理鑑定報告顯示，他成長於「高情緒表達」家庭，成年後長期濫用安非他命劑、酒精濫用，具備反社會人格特質傾向；暴力危險評估有中高度再犯風險，如不戒除毒品、酒精濫用，推測再犯率風險高。

士林地院認為，吳和林等3人無深仇大恨，吳因不願意再寫和解書，引發爭執，他不理性處理，卻無視他人寶貴生命拿生魚片刀揮刺殺人，惡性深重。審酌吳行凶後向胡女說「趕快將林帶走，不然他要死了」，並非毫無救贖可能，判處無期徒刑。