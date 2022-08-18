「抹紅」陳筱諭 民進黨立委賴惠員二審逆轉改判無罪

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射，參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判賴惠員4月徒刑，褫奪公權1年，不服上訴，她道歉認錯外，雙方已達和解，台南高分院上午改判無罪。賴惠員本人並未到庭聽判。

台南高分院合議庭6月23日言詞辯論，賴惠員及律師主張無罪，請求法官做無罪判決。賴惠員說，當時她是市議員落選人並非參選人，受邀政論節目評論民進黨分裂，並非針對陳小姐，也沒有意圖使陳小姐不當選之念；因為此案讓她有深刻體認，對自己造成陳小姐及其家人傷害，她已經知錯也認錯，請求法官給她一個機會。

黃偉哲當選台南市長後，2019年3月舉辦立委補選。當月8日，尚未擔任立委的賴惠員在「政經看民視」發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚！」主持人問「誰在操盤？」她說，當然是中共，資金真的很明顯，並手持「都是國共在操盤」看板。

陳筱諭認為賴的言行已足以損害她名譽及公眾投票意向而提告，台南地檢署依違反選罷法起訴賴；一審認定，賴惠員在公開播出節目中，講述陳筱諭競選經費來自大陸，影射選舉受大陸操控，未能提出已盡查證義務證據，事證明確，判賴惠員4月徒刑，褫奪公權1年。

賴惠員不服上訴二審，找來兩證人作證，律師表示，賴惠員曾私下向陳陣營相關人士求證，已善盡求證之責，且「抹紅」在其認知屬於政黨傾向，且為憲法所保障。律師說，賴惠員經過求證，陳陣營國民黨大老李和順與大陸政商關係所做綜合判斷，沒有實質的惡意。