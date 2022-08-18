聽新聞
test
0:00 / 0:00
小吃店老闆娘罵人沒有用 扯「他老婆說的」遭打臉判罰
高雄陳姓女子在湖內區經營小吃店，卻與隔壁的同業發生口角，一氣之下辱罵對方是「沒有用的男人」；事後挨告，陳女否認犯行，還說是對方老婆說的，被當事人用手機錄影作證打臉；經審理，地院將她依公然侮辱罪，處4000元罰金。
判決指出，陳女與陳男分別在湖內區經營小吃店，店家地點相鄰，兩人去年12月11日傍晚6時30分許，因故發生口角。兩人在小吃店互罵，陳女一氣之下，朝對方辱罵「沒有用的男人」，事後陳男向她提告公然侮辱。
挨告的陳女，起初辯稱，她沒有罵對方，這句話是他老婆說的；陳男出示手機錄影佐證打臉說詞，才讓她改口坦承犯行。
地院審酌，陳女不以理性方式溝通，貿然辱罵對方，顯然欠缺尊重他人人格法益的觀念，考量警詢、偵訊時都否認犯行，直到審理期間，才坦承犯行，加上對方無意和解，經審理，將她依公然侮辱罪，處4000元罰金，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言