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小吃店老闆娘罵人沒有用 扯「他老婆說的」遭打臉判罰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓女子在湖內區經營小吃店，卻與隔壁的同業發生口角，一氣之下辱罵對方是「沒有用的男人」；事後挨告，陳女否認犯行，還說是對方老婆說的，被當事人用手機錄影作證打臉；經審理，地院將她依公然侮辱罪，處4000元罰金。

判決指出，陳女與陳男分別在湖內區經營小吃店，店家地點相鄰，兩人去年12月11日傍晚6時30分許，因故發生口角。兩人在小吃店互罵，陳女一氣之下，朝對方辱罵「沒有用的男人」，事後陳男向她提告公然侮辱。

挨告的陳女，起初辯稱，她沒有罵對方，這句話是他老婆說的；陳男出示手機錄影佐證打臉說詞，才讓她改口坦承犯行。

地院審酌，陳女不以理性方式溝通，貿然辱罵對方，顯然欠缺尊重他人人格法益的觀念，考量警詢、偵訊時都否認犯行，直到審理期間，才坦承犯行，加上對方無意和解，經審理，將她依公然侮辱罪，處4000元罰金，全案仍可上訴。

高雄陳姓女子辱罵對方是「沒有用的男人」被依公然侮辱罪，處4000元罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄陳姓女子辱罵對方是「沒有用的男人」被依公然侮辱罪，處4000元罰金。記者陳弘逸／攝影

公然侮辱 小吃

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