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名檢劉承武「禁止直播」和解 遭財神宮靈媒罵禍國殃民

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署檢察官劉承武處理大樓管委會紛爭，遭許姓住戶錄影、直播，許將資料提供給週刊記者爆料，劉自訴許違反個人資料保護法、強制罪，台北地方法院判許無罪。劉上訴，台灣高等法院今行準備程序，許否認犯罪，質疑一審時劉撤回告訴乃論罪且和解，不明白非告訴乃論罪為何上訴？劉則說「財神宮通靈的說我和解是禍國殃民」。

劉承武因「禁止直播」事件被法務部長蔡清祥斥「惡行惡狀」。劉今天開庭時說自己因冠狀動脈阻塞必須就醫，但講起上訴理由則滔滔不絕且雙手跟著比劃，講完後說「我一直冒冷汗」。

劉承武提自訴說，他於2020年3月4日當選宏普社區管理委員會委員、再經推選為主任委員，許姓住戶當年7月14日在管委會會議上擅自錄影，經他4度制止不聽，還將他的個資提供給週刊記者作成平面報導，違反個資法。

劉自訴，許2020年7月23日在管委會會議中持攝影機直播，走到他前方50公分處擋住他，妨害他與宏普社區管理中心何姓經理對望，涉強制罪。

許姓住戶表示，管委會會議在公開場合，任何人都可以自由進出，因對劉承武處理事情的過程有疑慮，怕公共設施隨便點交掉，為保障住戶權益才錄影，沒有違反個資法。

北院認為宏普社區管理費負擔、公共設施點交為全體住戶關注，許公布影像，目的是要引起輿論重視，有關公益，非不當利用。許被訴強制罪部分，北院認為劉主張許妨害他與何姓經理對望，無證據可佐，且劉可以移至他處再與人對望。

高院今開庭，劉承武指再生受刑人服務中心社長董念台幕後指使，而許從事文創業，與他素昧平生卻甘冒風險設此局，不單純是為了公益；他說因董不否認，「是條漢子」，才沒告董。

劉承武說，自1992年開始投資房地產，每次投資都對，他甚至分享自己的紫微斗數、追求正財，卻遭許醜化人格、虛構事實，變成他在咆哮住戶，目的就是要影響他的長官與同事印象，繼而占領主委之位。劉形容許姓住戶絕頂聰明，卻「唯利是圖、假公濟私」醜化他，他一審撤回告訴乃論告訴後，遭汐止一家財神宮通靈人士斥責「你沒犯錯，和解是禍國殃民」。

許姓住戶否認犯罪，庭上多由律師代答。律師認為劉承武曾說許沒有「不法蒐集」個資而是「不法利用」，二審審酌此部分即可，並認為劉承武有社會知名度，看到他本人就知姓名，將會議影片提供瀏覽，未違法利用。

劉承武聲請傳週刊記者、宏普社區管理中心何姓經理作證，並調閱2020年7月23日管委會錄音檔，還要求許針對「是否認識董念台」測謊。法官諭知候核辦，是否同意劉的聲請，待合議庭評議。

台北地檢署檢察官劉承武（左圖）處理大樓管委會紛爭，遭許姓住戶（右圖）錄影、直播，許將資料提供給週刊記者，劉自訴許違反個人資料保護法、強制罪，台北地方法院判許無罪。劉上訴，台灣高等法院今行準備程序。記者王宏舜／攝影
台北地檢署檢察官劉承武（左圖）處理大樓管委會紛爭，遭許姓住戶（右圖）錄影、直播，許將資料提供給週刊記者，劉自訴許違反個人資料保護法、強制罪，台北地方法院判許無罪。劉上訴，台灣高等法院今行準備程序。記者王宏舜／攝影

直播 檢察官 蔡清祥

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