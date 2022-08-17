警察辛苦了 徐國勇視察苗警頒加菜金

距離地方選舉100天，內政部長徐國勇今天至苗栗縣警察局視察查賄制暴工作，代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌慰勉員警辛勞，並頒發選舉治安維護整備工作加菜金，縣警局長陳武康召集相關重要幹部，與部長面對面座談。

徐國勇聽取縣警局刑警大隊報告選情概況分析、歷次查賄策進，及現階段打擊詐欺犯罪具體作為，徐國勇表示，「公平、公正、公開」的選舉是自由民主價值所在，員警應全力投入查賄制暴，落實「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」四大面向治安維護。

此外，警方應借鏡日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，提醒應依標準化作業流程縝密部署維安工作，勿因過度自信輕忽執勤細節，務求選舉「平安、平順、平穩」。