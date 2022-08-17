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美光控竊密案新進展！3主管無罪及緩刑遭撤銷 聯電罰2千萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美光控告聯電竊取營業秘密案，聯電去年11月與美光達成和解、全球撤案，智慧財產及商業法院二審判台灣美光前主管何建廷、王永銘各1年、6月徒刑並宣告緩刑，聯電協理戎樂天無罪及公訴不受理；檢方上訴，最高法院今撤銷3人判決，發回更審。

另聯電部分，二審判賠2000萬元並宣告緩刑2年，因檢方未上訴而確定。

最高法院指出，二審關於何建廷、王永銘有罪部分，主文和事實、理由說明互相歧異，且諭知罰金易服勞役折算標準違法；二審針對無罪部分未就全案事證深入勾稽、綜合判斷，說明取捨的理由，就割裂、分別單獨觀察不利於3人的證據，過於草率，違反經驗法則、論理法則，理由不備。

最高法院認為，二審認為聯電公司在美國法院認罪協議具有證據能力，作為何建廷、王永銘有罪的依據，但卻棄之不論其餘被訴部分，逕自切割同一證據為不同評價，也有理由不備之違法。

此案肇因於聯電先前協助中國福建晉華開發DRAM技術，因台灣美光主管相繼轉任聯電特別成立的專案小組，美光隨即蒐證在台中地方法院及美國司法部提告。

台中地檢署2017年以違反營業祕密法起訴聯電、戎樂天及前美光高階主管；2018年美國司法部再以經濟間諜等罪起訴聯電、中國福建晉華及戎樂天、陳正坤、何建廷、王永銘等人。

一審2020年6月判何5年6月徒刑、併科罰金500萬元罰金；王4年6月徒刑、併科400萬元罰金；戎樂天則判6年6月徒刑、併科600萬元罰金；聯電被判1億元罰金。

案件上訴二審，智商法院改判戎樂天無罪及公訴不受理；何建廷改判1年徒刑、罰金100萬元，緩刑4年；王永銘改判6月徒刑、罰金100萬元、緩刑2年，聯電罰金降2000萬元，緩刑2年。

記憶體大廠美光。圖／聯合報系資料照片
記憶體大廠美光。圖／聯合報系資料照片
聯電。圖／聯合報系資料照片
聯電。圖／聯合報系資料照片

聯電

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