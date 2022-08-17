14億財產61筆房地收歸國有？ 救國團黨產會律師唇槍舌戰

不當黨產處理委員會7月26日處分將中國青年救國團61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，並追徵2.4億元，救國團須在30天內履行，否則將面臨強制執行。救國團聲請停止強制執行，台北高等行政法院今開庭，救國團員工庭前拉布條、舉牌，認為黨產會迫害人權，是「現代版極權機關」。

救國團秘書處長鄭斐文表示，黨產會行政處分影響近7000個家庭的生計，形同迫害人權，黨產會處分理由實集杜撰之大全，這是民主時代，還是極權時代？説沒收就沒收，只給似是而非、自行編造臆測的理由，就要侵吞近7000人的工作權、財產權、生存權，難道這個機關已變成獨裁機關了嗎？

他說，黨產會在一個月後將隨時移送強制執行，形同要消滅救國團，如此員工工作權沒有了，單位消失了，也無法每年持續服務千萬人次的社會大眾，及3百多萬人次的弱勢族群，他認為黨產會處分就是要消滅救國團，黨產會處分確實有停止執行的急迫性與公益性，呼籲法院裁定停止執行。

救國團8月8日聲請停止執行，主張黨產會要求移歸國有的動產、追徵金額高達16.3億元，超過救國團現存流動資產，且救國團每月支出達3.7億元，黨產會處分將使救國團面臨組織滅亡問題，1422名員工工作不保，生計也受影響。

黨產會處分61筆不動產移歸國有，讓救國團喪失重要營業據點，被迫中止籌辦的業務活動，會有311名員工遭遇失業危機，且青年活動中心、學苑、山莊目前有近3000筆訂單，黨產會處分後經計算有逾3萬名消費者受影響，救國團面臨違約、損害賠償責任，若強制執行會造成救國團難於回復、急迫的損害。

黨產會反駁處分移歸國有的土地僅占救國團現有土地的3％、建物僅占17％，並不會造成救國團「滅亡」，且依財報顯示救國團一年收入高達26億元，黨產會處分執行16億元不會造成營運困難；另不動產移歸國有後，由國有財產署保管，救國團可依循先例向國產署繳交補償金，即可繼續使用相關不動產。

黨產會指出，救國團是拿政府資源在校園內替國民黨做保防工作，設置多處活動中心則是為了減少青年受不正當政治活動的影響，認為停止執行才會造成轉型正義的損害。

黨產會指出，救國團現有財產高達46億元，執行的16億元僅是財產的一小部分，不會影響救國團的存續，且執行方式本就有限制，也不會全由現金存款取償，認為「消滅救國團」的說法，屬於過度臆測。

救國團認為黨產會律師「慷他人之慨」，身為黨產會訴訟代理人，無從替國產署發言，也無從保證不動產移歸國有仍能繼續使用，且處分前雙方經過8次協商，每當提及不動產續用問題，對方皆回應依法行政，且從未有國產署人員與會；另黨產會僅看收入卻不提支出，救國團2020年收入26億元、支出26億元，2021年收入18億元、支出21億元，還虧損3億元。