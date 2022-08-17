幼兒園長罵女員工「頭殼壞掉」 強壓掃地撞傷遭控傷害

台中某幼兒園林姓園長被控罵女員工「頭殼壞掉」、「臭耳聾」，為命她清掃桌底下蜘蛛網還硬壓肩膀，害對方跪下撞傷膝蓋；法院依錄音脈絡，認定林女雖出言指責，但屬評價員工的意見，應受言論自由保障，被訴公然侮辱部分判無罪，另依2個過失傷害罪判林拘役15日，可上訴。

檢方查，林女2020年1月17日早上8點多，指示女員工在幼兒園1樓辦公室前擦拭書櫃，卻貿然移動害對方撞到右手、膝蓋及腳踝都受傷；同月20日女員工清潔辦公桌期間，林為了要她清掃桌底，竟然按壓左肩害她跪下，雙腳膝蓋都撞傷，女員工不滿提告傷害。

審理時，林女否認犯行，辯稱不知道有撞到員工也不清楚她有受傷，另也只是輕碰她肩膀，要她去看辦公桌下比較髒的地方，還反控是員工反應太激烈。

女員工控訴，林女當時要她在辦公室大掃除，指示清理桌底下的蜘蛛網，但因為自己每天都有掃才詢問確認是下面還哪裡，但林就用力拍桌起身，還抓她左肩全身重壓下去，還要她看桌子底下的蜘蛛網，整個身體往地面撞擊才受傷，也提出相關驗傷證明。

法院也勘驗錄音發現，林多次要求女員工蹲下看，對方就說「你可以不要那麼大力」，林回稱「不給你撥，你看不到」，女員工又說「你可以不要這樣動手腳嗎？」不採信林女辯詞，依2個過失傷害罪各判她拘役10日，應執行15日，得易科罰金。

另女員工也控告林女在幼兒園當眾用台語罵她「真是頭殼壞掉」、「臭耳聾喔？」等語，經檢方依公然侮辱罪嫌起訴，林則否認犯行，辯稱只是在表達她的看法。

法院勘驗錄音根據前言後語脈絡，發現是因女員工在洗手台洗垃圾桶，林才稱「真是頭殼壞掉」，後林指示她擺放物品，女員工一再詢問如何放，林才又說「臭耳聾」，認定林當時言語是針對女員工行為做言論自由的表達。