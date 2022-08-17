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台南模具公司欠款607萬元拒繳 法院裁定女負責人管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署昨天通知呂姓女負責人到場說明，經訊問後將她移送台南地方法院聲請管收，晚間裁定管收後，隨即解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
台南分署昨天通知呂姓女負責人到場說明，經訊問後將她移送台南地方法院聲請管收，晚間裁定管收後，隨即解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝

台南某刀具模具公司已歇業，滯欠營業稅、營利所得稅、勞保費及退休金等計607萬多元，遭南區國稅局等移送行政執行署台南分署強制執行，據調查，52歲呂姓女負責人近2年收取貨款等達6千多萬元，還出售安南區建物進帳4千多萬元，但對流向交代不清，昨晚遭法院裁定管收。

台南分署調查，該公司滯欠110年度營業稅、109年度營利所得稅、108至110年度全民健康保險費、109至111年度勞保費及勞工退休金、110年度汽車燃料費等費用，自2020年起分別經南區國稅局安南稽徵所、健保署南區業務組、勞保局及嘉義區監理所台南監理站移送台南分署強制執行，尚欠金額607萬5991元。

行政執行官林家禾調查，呂女2020至2021年間自廠商收取貨款、價金及開立發票金額高達6千多萬元，足以清償全部欠款，顯有繳納義務能力，卻故意不繳納。

此外，呂女於2020年3月至2021年10月間，自公司銀行帳戶提領或轉帳金額合計1千多萬元，執行官詢問其流向，她說，用來作為家人喪葬費用、償還員工薪資等。但她未能提出相關資料佐證。

同時，執行官也發現，她2020年間將公司位在安南區一棟建物出售，計有4千多萬元，她表示，用來償還貸款及設備費用，其餘2百多萬元用來清償員工薪資。她也未提出相關資料佐證，認有隱匿或處分公司財產。

台南分署昨天通知她到場，經訊問後將她移送台南地方法院聲請管收，晚間裁定管收後，隨即解送台南看守所附設管收所。

台南

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