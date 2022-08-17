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新竹殺母分屍犯一審逃過死刑 坦承密謀4個月還毀屍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

去年9月新竹市殺害母親還殘忍分屍裝垃圾袋埋棄的27歲朱姓男子，經法院鑑定罹患思覺失調，他坦承策畫殺母計畫4個月，且犯案後還毀屍，法官認其思覺失調症未達不能辨識或顯著減損的程度，依殺害直系血親尊親屬罪判他無期徒刑、褫奪公權終身。

根據法院調查，朱男從小與母親共同生活，但因罹患思覺失調，前年被送往安養院，直到去年9月5日由母親接回家中，母子卻在家中發生口角，朱男憤而持刀將母親殺害，犯案後還將母親肢解、丟棄毀屍，手段凶殘。

不過合議庭審酌案發原因是因為母子雙方間對於金錢運用、治療及相當控管等衝突，導致母子間關係長期僵化，加上罹患思覺失調症影響他的判斷選擇能力。

可是法官對於朱男犯後的毀屍滅跡等行為，加上朱男坦承事前已策畫4個月，可以證明朱男的辨識行為雖違法，但行為未達不能辨識或顯著減損之程度，手段實屬兇殘，仍決定以殺害直系血親尊親屬罪，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

思覺失調症 新竹

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