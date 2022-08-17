快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大外割」辦國罵男 中壢警這回挨告傷害不起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢警分局2名員警去年2月處理超商消費糾紛，因陳姓男客不斷口出穢言，其中一人即以大外割將陳男摔倒在地，另一人也拿出辣椒水噴，後來才告知陳男涉犯妨害公務要法辦；陳男不服，怒告2名員警傷害、毀損等罪，但桃園地檢署調查認定員警辦案符合比例原則，最後不起訴處分。

據悉，陳姓男子（51歲）因超商不收有毀損的鈔票與店員爭執，過程中還故意撕毀完好的鈔票，嗆店員「我故意撕的，怎樣」等語，後來又拿了香煙不付錢，店員報警，中壢分局龍興派出所陳姓、羅姓2名員警才前往處理，進而引發後續妨害公務及傷害等案件。

陳男指控，陳、羅2人到場後，他已與店員達成共識，但2人仍稱他涉嫌妨害公務，將他壓在地上、噴辣椒水，還用膝蓋撞他的鼻子，導致身上多處外傷，身上的皮衣也因此破損。由於2人是先動手才說他妨害公務，所以認為有傷害和毀損嫌疑。

偵訊時，陳員承認對陳男使用「大外割」，羅員也承認有噴辣椒水，但2人堅詞否認傷害等罪，強調逮捕前未宣告逮捕和進行權力告知是因為來不及，待控制住場面後，有馬上告知，程序應該沒有問題。

檢方調查，陳男見員警到場，曾質疑員警是否在找他麻煩，稱「你不要那麼X巴」，後來又多次對著員警說「他X的」，主觀上應有妨害公務犯意，後來法院也依侮辱公務員公署罪判他拘役50日。而且，當時員警伸手架住陳男脖子，他還試圖後退掙脫，所以改用大外割、辣椒水等手段制伏。

檢方再查，陳、羅2人從壓制到上銬前後歷時不到5分鐘，在控制住場面後，也有應陳男要求變更壓制動作，未見蓄意攻擊毆打或毀損衣物等情，其手段上符合比例原則，無過當情事。

大外割示意圖。記者陳俊智／攝影
大外割示意圖。記者陳俊智／攝影

妨害公務 超商

延伸閱讀

脫序男不滿被開罰冒簽「韓國瑜」又撕毀罰單慘遭判刑

桃園漫畫節起跑 即起到28日展出

影／外送員飆國罵遭制伏逮捕 警協助送餐民眾驚喜

慈惠堂普度千份供品捐弱勢 鄭文燦：辦普度做公益

相關新聞

「大外割」辦國罵男 中壢警這回挨告傷害不起訴

桃園市中壢警分局2名員警去年2月處理超商消費糾紛，因陳姓男客不斷口出穢言，其中一人即以大外割將陳男摔倒在地，另一人也拿出...

鄰居愛看愛情動作片 一家三口不得安寧怒告獲償60萬餘

鄒姓男子與妻子李女常在家中製造噪音，甚至是以喇叭大聲播放色情片，經反應均未曾改善，讓隔壁一家三口無法忍受提告。新北地檢署...

騙林百里妻5千萬29天籌嘸保金 朱立安想降保踢到鐵板

名媛朱立安自稱是專業投資理財顧問推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人推銷「AXIS」基...

打官司結果不如意 男在法院倒600公升汽柴油企圖放火

湯姓男子因多次到苗栗地檢署、苗栗地方法院提告，訴訟結果不如預期，心懷不滿認為司法不公，他3年前購買600公升汽油和柴油，...

黑心商涉製作弗芮血小板分離管仿冒品 換有效期限獲利

黑心！碩方、活岳公司負責人張姓男子，2018年9月間，向晟喬公司購買4100支「弗芮血小板分離管（弗芮試管）」裸管，涉私...

LINE群組貼額溫槍「可私訊」挨罰3萬 台南女喊冤免罰

台南曾姓女子去年5月間，在安平新手爸媽LINE群組內張貼屬於二級醫療器材的額溫槍官網連結及展示照片，如有需要可私訊，市調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。