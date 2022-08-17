「大外割」辦國罵男 中壢警這回挨告傷害不起訴

桃園市中壢警分局2名員警去年2月處理超商消費糾紛，因陳姓男客不斷口出穢言，其中一人即以大外割將陳男摔倒在地，另一人也拿出辣椒水噴，後來才告知陳男涉犯妨害公務要法辦；陳男不服，怒告2名員警傷害、毀損等罪，但桃園地檢署調查認定員警辦案符合比例原則，最後不起訴處分。

據悉，陳姓男子（51歲）因超商不收有毀損的鈔票與店員爭執，過程中還故意撕毀完好的鈔票，嗆店員「我故意撕的，怎樣」等語，後來又拿了香煙不付錢，店員報警，中壢分局龍興派出所陳姓、羅姓2名員警才前往處理，進而引發後續妨害公務及傷害等案件。

陳男指控，陳、羅2人到場後，他已與店員達成共識，但2人仍稱他涉嫌妨害公務，將他壓在地上、噴辣椒水，還用膝蓋撞他的鼻子，導致身上多處外傷，身上的皮衣也因此破損。由於2人是先動手才說他妨害公務，所以認為有傷害和毀損嫌疑。

偵訊時，陳員承認對陳男使用「大外割」，羅員也承認有噴辣椒水，但2人堅詞否認傷害等罪，強調逮捕前未宣告逮捕和進行權力告知是因為來不及，待控制住場面後，有馬上告知，程序應該沒有問題。

檢方調查，陳男見員警到場，曾質疑員警是否在找他麻煩，稱「你不要那麼X巴」，後來又多次對著員警說「他X的」，主觀上應有妨害公務犯意，後來法院也依侮辱公務員公署罪判他拘役50日。而且，當時員警伸手架住陳男脖子，他還試圖後退掙脫，所以改用大外割、辣椒水等手段制伏。