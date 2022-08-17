鄰居愛看愛情動作片 一家三口不得安寧怒告獲償60萬餘

鄒姓男子與妻子李女常在家中製造噪音，甚至是以喇叭大聲播放色情片，經反應均未曾改善，讓隔壁一家三口無法忍受提告。新北地檢署依強制罪起訴兩人，目前新北地方法院審理中；民事部分，法官認為鄒男兩人已侵害居住安寧，判賠一家三口60萬餘。

鄒男家住新北市土城區亞洲路上，疑因曾與鄰居發生糾紛，常常發出敲擊、刮磨的噪音，甚至常以喇叭播放色情片，聲音大到連牆壁都會震動，讓隔壁養有未成年兒童的一家三口無法忍受，經多次反應也未改善，怒向鄒男一家提告求償。

一家三口主張，鄒男一家在2019年10月17日至2020年12月20日這段時間內長期製造噪音，令人難以忍受，侵害居住安寧，使他們出現焦慮、驚恐等身心官能失調症狀，要求三人共60萬元的非財產上損害，以及千元醫療費。

鄒男一家反辯，稱他們住在工業區，不適用居住安寧，另外他們發出噪音的時間並非半夜，也沒有超過80分貝，且一家三口的精神耗弱也非他們造成。

法官認為鄒男一家播放色情片噪音，與是否為工業區無關，另鄒男所製造的噪音是否會影響，也並非以噪音污染法為唯一證據。