騙林百里妻5千萬29天籌嘸保金 朱立安想降保踢到鐵板

名媛朱立安自稱是專業投資理財顧問推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人推銷「AXIS」基金，詐財3億7000萬元，朱女被訴後獲法院諭知2000萬元交保，但覓保無著羈押迄今。

朱立安上月20日依證券投資信託及顧問法起訴，法官諭知可以2000萬元交保，並限制住居、出境、出海，不過，她沒有籌到保釋金，依法還押台北看守所，迄今29天保釋金籌措無望，法官今天提訊她行準備程序庭。

承審法官何孟璁開庭說，朱立安羈押造成本案有人犯在押，且以金融庭案件而言「本案卷證不算多」，因此全案將從速審理。

朱立安的律師何宗樺說，檢察官起訴犯罪事實中「犯罪所得」的計算有誤，金額重複加計，且案情金流複雜；朱女獲裁定的2000萬元保釋金偏高，在押不利訴訟、不於與被害人談判和解，盼法官能考慮降保，不過，法官沒有回應。

法官今天傳喚朱立安、鄭秀英、黃彥中3名被告，黃彥中的律師稱黃男昨天新冠肺炎確診，不能出庭，鄭秀英則否認犯罪。

朱立安說，檢方所稱的兆富集團、兆富資產、兆富證券是鏵亞集團、鏵亞證券、鏵亞資產的前身，是白嘉輝的公司，她沒有擔任負責人；朱女說，白嘉輝稱基金要移到紐西蘭管理、但紐西蘭沒有帳戶，她才去再成立境外的薩摩亞公司，等帳戶設好再將基金併入。

朱立安說，她2014年1月到2015年5月曾擔任香港鏵亞證券董事兼台灣區聯絡人，至於檢察官查扣的文宣品由不同公司印製，是因公司換過名字，新公司印好新的文宣品舊的就不再使用，文宣品是白嘉輝以前香港辦公室的員工所交付。

鄭秀英表示，朱立安有專業的金融背景，她與朱女共事過1、2年，做過坐月子中心的膳食，因朱女要介紹工作才與朱女聯絡；鄭女說，她去過朱女辦公室5次，辦公室桌上擺著很多鄭豐喜的故事書、台灣名產鳳梨酥，朱女說書是要義賣的、名產是要送禮的。

鄭女說，她告訴朱女不懂金融，兼職時沒有介紹金融產品給客戶；她說，因為「陳芝實法師」想幫「雪謙佛學協會」的「烏金徹林法師」忙，才將人介紹給朱立安，後來朱立安在高雄與相關人士怎麼談的，她不知情。

依檢方起訴，這起證券投資信託及顧問法案件，朱立安吸金3億7089萬4730元，黃彥中、鄭秀英分別吸金8.4萬美元、新台幣29萬元。

檢察官認為，朱立安正值盛年，卻利用人際網路結識財力不斐的被害人，虛設境外紙上公司，致眾多被害人投入畢生積蓄，朱女犯後且一再否認犯行，起訴時，建請法院從重量刑。