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打官司結果不如意 男在法院倒600公升汽柴油企圖放火

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

湯姓男子因多次到苗栗地檢署、苗栗地方法院提告，訴訟結果不如預期，心懷不滿認為司法不公，他3年前購買600公升汽油和柴油，開大貨車闖入苗檢、苗院聯合辦公大廈，在大廳傾倒汽柴油並揚言點火未遂，最終被法警逮捕送辦，最高法院依預備放火罪判8月徒刑定讞。

湯不滿訴訟結果，2018年9月17日先開車到加油站，花費逾萬元購買600公升汽柴油，並打電話報警「我在法院的門口，我載著整車的汽油，我要來這裡自殺」等語。

湯事後將油品放在大貨車車斗上載往苗栗地院滾入大廳，讓汽、柴油均四處溢流，揚言「不要靠近，我要點火了」，事後苗栗地檢署副法警長趁湯不注意，將湯逮捕、未讓湯從口袋取出打火機點火。

湯否認有放火故意，辯稱是要自焚，但法院認為汽柴油揮發性高又易燃，湯當時稱「我馬上就要點火」，且若要自焚不需要如此多的油量，不採信湯的說詞，況且湯若真的要自焚，也是個人犯罪動機，無法卸免罪責。

一審依放火燒燬現有人所在建築物未遂，判湯3年8月徒刑，二審改依預備放火燒毀建築物未遂罪判5月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，但被最高法院撤銷發回更審。

台中高分院更一審認為湯經醫院精神鑑定，認定患有重鬱症多年，而自殺為重鬱症的病症之一，湯對自殺的控制能力差，依刑法規定減刑；另審酌湯無前科，但只因對訴訟結果不滿，就駕車攜帶打火機、載運、傾倒大量汽柴油，手段過激且極端，無視國家法治，對社會治安、公共安全已造成相當危害，枉顧民眾生命財產安全。

更一審指出，湯已和苗栗地院、地檢調解成立，賠償油漬清理費用5萬4千元、3萬6千元，依預備放火罪判8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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湯姓男子認為司法不公，在苗栗地方法院大廳傾倒大量汽柴油。圖／本報記者翻攝
湯姓男子認為司法不公，在苗栗地方法院大廳傾倒大量汽柴油。圖／本報記者翻攝
湯姓男子認為司法不公，在苗栗地方法院大廳傾倒大量汽柴油。圖／本報記者翻攝
湯姓男子認為司法不公，在苗栗地方法院大廳傾倒大量汽柴油。圖／本報記者翻攝

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