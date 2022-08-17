快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑心商涉製作弗芮血小板分離管仿冒品 換有效期限獲利

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黑心！碩方、活岳公司負責人張姓男子，2018年9月間，向晟喬公司購買4100支「弗芮血小板分離管（弗芮試管）」裸管，涉私下打印批號和有效期限，製作仿冒品出售獲利。張男又涉和周、胡替快到期的仿冒品再度打印新的有效期限出售。士林地檢署偵結，全案不法所得約191萬餘元，依醫療器材法等罪起訴3人。

張男涉明知晟喬公司有取得商標權，指定使用在醫療用血小板濃縮液分離器具組商品，且在專用期間內，2018年9月間先購買4100支裸管弗芮試管，當年底又買完整包裝3200支，正版試管印有批號和保存日期2年。

起訴指出，張男2019年5月間在活岳公司內，涉嫌製作仿冒品，依完整包裝弗芮試管樣式，製作包裝紙盒、打印批號及有效期限，熱封、包裝、組裝、貼標裸管，製作約3千支弗芮試管仿冒品。2019年6月至11月間，陸續用碩方公司銷售，佯稱正版，以每支450元賣給周男經營的醫凡公司，詐得約135萬元。

2020年10月間，胡姓友人向晟喬公司購買把弗芮試管，拍下正版批號、有效期限傳給周男，周男再傳給張男，張男針對快過期的535支仿冒品，再度換上新的批號、有效期限，換成1090130-1110130。

周、胡2人在2020年11月24日至2021年7月7日，以醫凡公司名義，販售不實批號、有效期限的弗芮試管仿冒品500支給生計公司，詐得56萬元，又販售4支給診所得手4800元。

晟喬公司得知商標權遭侵害報案，保七總隊第三大隊2020年9月28日持搜索票，在張男位於新北中和的活岳公司，發現正進行puraplas分離試管包裝貼標，又查出張男涉嫌從2016年起至搜索當日，進口中國大陸血小板分離式管裸管，包裝、貼標製作puraplas分離管。

張男辯稱，一開始未經授權冒用商標製造弗芮試管，賣給醫凡公司周男，2020年間周男委託他，把之前出售的快過期的數百隻把弗芮試管更換批號。張男事後改稱，製作弗芮試管有獲得授權。

周男供稱，2020年是張男說他有「訴訟需求」才請胡去購買晟喬公司的弗芮試管，拍照提供給張男，後續是胡提出可以幫忙聯絡張男「重新包裝」快過期的弗芮試管，胡賣出換包裝後的弗芮試管。胡承認，從醫凡賣弗芮試管給生技公司中，賺取佣金。

檢方依採購明細表、弗芮試管包裝流程圖、包裝步驟圖、報價單、出售單據、買賣合約書、庫存明細、進口報單，以及衛福部函文等證據，認定張男涉製作3000支弗芮試管仿冒品，賣給醫凡公司，從重依著作權法第91條第2項意圖銷售擅自以重製方法侵害他人著作財產權。

張、周、胡涉替快過期的弗芮試管仿冒品再度打印批號、有效日期，販售生技公司、診所，從重依加重詐欺罪嫌起訴。張男涉製作puraplas分離管，則依醫療器材法，意圖販賣未經核准擅自製造醫療器材罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

仿冒 生技

延伸閱讀

LINE群組貼額溫槍「可私訊」挨罰3萬 台南女喊冤免罰

出國代購藥妝回來賣可行嗎？先搞清楚醫療器材等級，賣隱形眼鏡恐被罰

KID曝精子濃度常人4倍喊：野精！幫老婆打排卵針揭試管辛勞

Janet當41歲產婦祝賀海芬林志玲 吃麻辣狂嘿咻催生二胎

相關新聞

「大外割」辦國罵男 中壢警這回挨告傷害不起訴

桃園市中壢警分局2名員警去年2月處理超商消費糾紛，因陳姓男客不斷口出穢言，其中一人即以大外割將陳男摔倒在地，另一人也拿出...

鄰居愛看愛情動作片 一家三口不得安寧怒告獲償60萬餘

鄒姓男子與妻子李女常在家中製造噪音，甚至是以喇叭大聲播放色情片，經反應均未曾改善，讓隔壁一家三口無法忍受提告。新北地檢署...

騙林百里妻5千萬29天籌嘸保金 朱立安想降保踢到鐵板

名媛朱立安自稱是專業投資理財顧問推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人推銷「AXIS」基...

打官司結果不如意 男在法院倒600公升汽柴油企圖放火

湯姓男子因多次到苗栗地檢署、苗栗地方法院提告，訴訟結果不如預期，心懷不滿認為司法不公，他3年前購買600公升汽油和柴油，...

黑心商涉製作弗芮血小板分離管仿冒品 換有效期限獲利

黑心！碩方、活岳公司負責人張姓男子，2018年9月間，向晟喬公司購買4100支「弗芮血小板分離管（弗芮試管）」裸管，涉私...

LINE群組貼額溫槍「可私訊」挨罰3萬 台南女喊冤免罰

台南曾姓女子去年5月間，在安平新手爸媽LINE群組內張貼屬於二級醫療器材的額溫槍官網連結及展示照片，如有需要可私訊，市調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。