黑心商涉製作弗芮血小板分離管仿冒品 換有效期限獲利

黑心！碩方、活岳公司負責人張姓男子，2018年9月間，向晟喬公司購買4100支「弗芮血小板分離管（弗芮試管）」裸管，涉私下打印批號和有效期限，製作仿冒品出售獲利。張男又涉和周、胡替快到期的仿冒品再度打印新的有效期限出售。士林地檢署偵結，全案不法所得約191萬餘元，依醫療器材法等罪起訴3人。

張男涉明知晟喬公司有取得商標權，指定使用在醫療用血小板濃縮液分離器具組商品，且在專用期間內，2018年9月間先購買4100支裸管弗芮試管，當年底又買完整包裝3200支，正版試管印有批號和保存日期2年。

起訴指出，張男2019年5月間在活岳公司內，涉嫌製作仿冒品，依完整包裝弗芮試管樣式，製作包裝紙盒、打印批號及有效期限，熱封、包裝、組裝、貼標裸管，製作約3千支弗芮試管仿冒品。2019年6月至11月間，陸續用碩方公司銷售，佯稱正版，以每支450元賣給周男經營的醫凡公司，詐得約135萬元。

2020年10月間，胡姓友人向晟喬公司購買把弗芮試管，拍下正版批號、有效期限傳給周男，周男再傳給張男，張男針對快過期的535支仿冒品，再度換上新的批號、有效期限，換成1090130-1110130。

周、胡2人在2020年11月24日至2021年7月7日，以醫凡公司名義，販售不實批號、有效期限的弗芮試管仿冒品500支給生計公司，詐得56萬元，又販售4支給診所得手4800元。

晟喬公司得知商標權遭侵害報案，保七總隊第三大隊2020年9月28日持搜索票，在張男位於新北中和的活岳公司，發現正進行puraplas分離試管包裝貼標，又查出張男涉嫌從2016年起至搜索當日，進口中國大陸血小板分離式管裸管，包裝、貼標製作puraplas分離管。

張男辯稱，一開始未經授權冒用商標製造弗芮試管，賣給醫凡公司周男，2020年間周男委託他，把之前出售的快過期的數百隻把弗芮試管更換批號。張男事後改稱，製作弗芮試管有獲得授權。

周男供稱，2020年是張男說他有「訴訟需求」才請胡去購買晟喬公司的弗芮試管，拍照提供給張男，後續是胡提出可以幫忙聯絡張男「重新包裝」快過期的弗芮試管，胡賣出換包裝後的弗芮試管。胡承認，從醫凡賣弗芮試管給生技公司中，賺取佣金。

檢方依採購明細表、弗芮試管包裝流程圖、包裝步驟圖、報價單、出售單據、買賣合約書、庫存明細、進口報單，以及衛福部函文等證據，認定張男涉製作3000支弗芮試管仿冒品，賣給醫凡公司，從重依著作權法第91條第2項意圖銷售擅自以重製方法侵害他人著作財產權。