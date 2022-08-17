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LINE群組貼額溫槍「可私訊」挨罰3萬 台南女喊冤免罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南曾姓女子去年5月間，在安平新手爸媽LINE群組內張貼屬於二級醫療器材的額溫槍官網連結及展示照片，如有需要可私訊，市調查處據報後移送衛生局，認涉違反醫療器材管理法裁處3萬罰鍰並立即停止刊登，她說，僅提供訊息，未販賣也未代購，法官認證據不足撤銷處分。

曾女去年4月間加入該群組，張貼護膚組、潤絲精及冷凍干貝等，其中，她張貼兩款額溫槍，包官網販售網址、展示照片，留言「有要的再私訊我」，卻為她惹上麻煩，因額溫槍屬於二等級醫療器材，未具醫療器材商許可證執照不得販售。

曾女說，該LINE群組為封閉式群組，由同屬新手父母群組成員相互支援幫忙，並提供生活、購物等資訊交流。去年5月全國因疫情進入三級警戒，因額溫槍防疫物資難以購得，在百貨公司任職母親發現櫃位有額溫槍販售，拍攝櫃位商品照片後告知，她在該群組內貼文提供訊息。她表示，未販賣，也未代購。

她也說，該貼文前後雖有其他商品團購貼文，她僅幫姊姊轉貼而已，不能僅以其他貼文，即推認是團購商品貼文，這不合理。

衛生局指出，曾女未具醫療器材商許可證執照，非合法醫療器材販賣業，即在LINE群組刊登該貼文，使不特定他人得知，達到銷售醫療器材額溫槍的目的，已違反醫療器材管理法相關規定，該局依法裁罰並無違誤。

衛生局表示，曾女雖主張貼文僅單純提供訊息，惟該訊息與她在該群組內團購商品的其他貼文，均同以「有需要可以私訊我」的訊息模式，並未直接告知該額溫槍可在哪家百貨公司、哪個櫃位可購得，因而認定她應在私下進行交易，仍構成銷售行為。

台南地院認為，行政罰為行政處分性質，處罰事實需經調查證明確實有違法事實，倘所提出證據出於推測之詞或自相矛盾，不能證明違法事實的存在，該處罰即不能認為合法。法官認為，依現有證據，仍難僅以該貼文與其他貼文文末均有「可私訊我」，即認定該貼文同屬團購代購商品的貼文。

曾姓女子去年5月間，在LINE群組內張貼額溫槍相關訊息，如有需要可私訊，衛生局認涉違反醫療器材管理法裁處3萬罰鍰，她提行政訴訟，法官認證據不足，撤銷原處分。圖／本報資料照
曾姓女子去年5月間，在LINE群組內張貼額溫槍相關訊息，如有需要可私訊，衛生局認涉違反醫療器材管理法裁處3萬罰鍰，她提行政訴訟，法官認證據不足，撤銷原處分。圖／本報資料照

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