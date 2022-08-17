源頭杜絕海外求職詐騙 藍委提醒出國密切注意3特徵

近來屢有國人遭詐騙至柬埔寨等東南亞國家打工，國民黨3名立委赴當地了解狀況。立委吳斯懷今天表示，此次與柬埔寨當地台商、僑社會晤，他們特別歸納提醒出國高風險族群3大特徵：持有1個月內的新辦護照、僅持赴柬單程機票及為避免電子紀錄，僅持有落地簽證 ，若符合上述3點，就是高風險族群。

吳斯懷指出，作為跨境電信發源地的台灣，早期柬埔寨也是台灣詐騙集團據點，吸收大陸人持續向台灣、大陸及東南亞等地的華人地區進行詐騙。此後，大陸人也跟進並精進詐騙技術，吸引許多大陸人到柬埔寨淘金，然而，大量詐騙犯罪也引起陸方關切，打擊力度增強，嚴管兩地出入境人口，大陸人開始撤回。

吳斯懷說，除了電信詐騙外，2010年代東南亞為擴張經濟進而發展網路博奕，伴隨的毒品、貪瀆、非法賭博等犯罪問題，也讓詐騙集團有機可趁。加上柬埔寨地點靠近大陸，容易吸收大陸偷渡客，逐漸形成人蛇集團提供人力，詐騙集團繼續詐騙，透過毒品及暴力控制，持續取得穩定人力進行詐騙行為，犯罪型態擴張且完整。

吳斯懷表示，近年因新冠疫情衝擊，就業困難，許多年輕人受到博奕高薪吸引，入境柬埔寨後遭到控制，一旦獲利未達標，痛毆、性侵或轉賣等殘忍手段是家常便飯。回國後也會盡速要求外交部針對符合三項特徵的高風險族群嚴加審核，達到從源頭杜絕後患的目的。

吳斯懷指出，柬埔寨詐騙案事件從台商7月21日開始反應至今，新聞媒體逐漸發酵，一個月過去了，除了機場舉牌、警察署長視察機場勤務外，政府仍無積極作為，此次出訪瞭解當地現況，也會是下次問政重點，監督政府積極作為，避免國人再因不法分子而無法回家。