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防柬埔寨詐騙警察機場舉牌 民進黨立委批：真的沒有用

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導

國人遭騙至柬埔寨工作，慘遭凌虐、性侵等，警方到桃園機場舉牌「海外打工被詐騙，小心人財兩失」，警政署長黃明昭都到現場視察舉牌狀況，遭台北市長柯文哲直言太好笑，民進黨立委何志偉也說，除了在機場舉牌之外，行政院可以有更多的做法，因為「只是舉牌，真的沒有用」。

何志偉今天在臉書表示，「台灣是科技大國，不該只有人工舉牌！」近期看到很多台灣民眾，到緬甸、柬埔寨打工遭詐被囚的事情，除了在機場舉牌之外，行政院可以有更多的做法，因為「只是舉牌，真的沒有用」。

何志偉指出，根據外交部的資訊，駐胡志明市辦事處專案小組僅有5、6位成員，要怎麼透過這麼少的人力，救援台灣已經在東南亞多國打工遭囚禁的國人。相較之下，光是今年的上半年，台灣就有將近6000人飛往柬埔寨。

何志偉說，另根據航空公司的資料，飛柬埔寨的班機載客率維持在約6、7成，每班機搭載約130人，是載客率穩定的航線，近乎可以說是班班爆滿為主。不能夠只靠外交部，因為就人力來說根本不足，當務之急是要盡可能將受困海外的國人救援回台。

何志偉認為，行政院應組織跨部會小組，鏈結起各部會的溝通、協調，加速救援在海外因打工遭囚的國人。外交部原本就有「旅外救助指南(Travel Emergency Guidance)」APP，應該更加強化，並且追蹤高風險族群，包括若是僅購買單程機票、領新護照的人，應該透過APP安全回報，避免危機、風險。

另外「科技辦案」也要啟動，過去的行政院科技會報辦公室將會併入新成立的國科會，政府應該要運用科技力，強化包括許多民眾到東南亞國家，是否有組織性、集團性介入，對於民眾的出國，要有更進一步的科技掌握度，保護國人的安全。

航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左）前往視察。記者李奕昕／翻攝
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左）前往視察。記者李奕昕／翻攝

何志偉 桃園機場 行政院

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