合法掩護非法！數十噸毒物製偽劣農藥 不法所得上百萬

雲林縣斗南鎮台灣正豐農科股份有限公司以「油漆防汙」為由，陸續進口33.5公噸第4類毒化物氯化三苯錫，疑以合法掩護非法，將氯化三苯錫加工再製為俗稱「白藥膏」的偽劣農業，估計不法所得近3百萬元，檢警兵分多路在5縣市蒐證，將負責人謝慶陽等10人以農藥管理法等罪嫌提起公訴。

台灣正豐農科股份有限公司主要販售殺蟲劑、除草劑等農用藥劑，卻從2019年開始，以「油漆防汙」為由，向政府申請進口大量的第4類毒化物「氯化三苯錫」，3年來海關報關總重達33.5公噸，並疑似將其加工再製，分裝成俗稱「白藥膏」的偽劣農藥，販售給不特定農民，不法所得估計高達289萬6千元。

雲林縣檢察官黃立夫指揮刑事警察局偵六隊、保二總隊、雲林縣警局等單位，兵分多路持搜索票在謝慶陽等10人位於雲林縣斗南鎮、斗六市、西螺鎮、彰化縣、臺中市及高雄市、宜蘭縣等住居所及營業場所等處進行搜索，並扣得農藥產品、農藥原體、半成品及農藥製造加工等工具，充分蒐證已偵結提起公訴。

雲林地檢署表示，採檢送驗後認定含有農藥有效成分，屬於未經核准擅自製造偽農藥及禁用農藥，謝慶陽等10人分別涉犯毒性及關注化學物質管理法第51條第5款明知為不實之事向而申報不實、農藥管理法第47條第1項製造、加工及分裝偽農藥、第48條第1項第1款販賣偽農藥等罪嫌；另請農藥主管機關依法沒入大批偽農藥及禁用農藥，並向法院聲請宣告沒收不法所得289萬6000元。

雲林縣地檢署表示，雲林縣是台灣主要農產品生產地，不法業者為求暴利，私自進口、製造偽劣農藥，傷害自然環境及國人健康，依據農藥管理法規定，最重可處5年以下有期徒刑，併科1百萬元以上5百萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。