最貪公務員徐漢有逃亡、串共之虞 法院裁定再延押2月

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初辦公室遭搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴，移審至今羈押長達7個多月，上周首次出庭，身體消瘦面容憔悴，且滿頭白髮，但仍矢口否認犯行，且供述內容前後不一，因犯行重大、有逃亡、串共之虞，法院裁定再延押2月。

中油煉製事業部執行長徐漢（右）涉收賄，辦公室共搜出2710萬現金。圖／翻攝畫面

上周地院開延押庭時，徐漢說，他在看守所內遵守規定，表現良好，請求法院給予交保；徐漢辯護人也說，檢方已對起訴被告犯罪事實釐清，與相關證物保存等做充足證據，且徐已非執行長一職無法湮滅證據；又無外國護照，盼能給予交保機會，若無法交保，也希望能解除禁見。

裁定書指出，徐漢擔任台灣中油股份有限公司煉製事業部執行長，位高權重，且犯行居於主要地位，涉犯罪所得、犯行次數多，涉案情節重大，恐面臨較長的刑期，有相當理由認有逃亡之虞。

另徐漢至今仍矢口否認全部犯行，不只收受賄款的金額等犯罪情節前後供述不一，還與其他共同被告有共謀及分工也與各證人、共同被告所述不符，加上檢方提解徐與其他被告移審時，在囚車上要求同案被告更改口供，足認勾串共犯及證人之虞。