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脫序男不滿被開罰冒簽「韓國瑜」又撕毀罰單慘遭判刑
高雄洪姓男子因騎車違反交通規定，遭警攔查，當下洪男因不滿警方開罰，不僅行為脫序，還在罰單上冒名署押高雄前市長「韓國瑜」後又將罰單撕毀；被警方依法移送，後由檢方起訴，地院審理後，將他依妨害公務等罪並處3個月有期徒刑，得易科罰金3萬元。
判決指出，洪男今年2月24日下午3時許，騎車行經左營區大順一路與自由二路的交岔路口的紅線區域，並違規臨時停車還拿手機錄影，巡邏員警見狀，上前攔查取締。
正當員警要對洪男開單時，竟出現失控行為，警方擔憂洪有自傷舉動，通報救護車到場，過程中，將開立的舉發通知單交給他簽名，但「收受通知聯者簽章」欄，卻被簽上「韓國瑜」。
員警見狀，告知冒簽他人姓名會觸犯刑責，洪男聽聞卻突然搶走員警手中的舉發通知單簿本，把罰單撕成兩半，導致舉發通知單破損。因洪男行為脫序，員警無奈只好將人逮捕，並依妨害公務等罪移送，後由檢方依法起訴。
法院查閱洪男犯行資料，發現洪有強制罪前科，這次又因交通違規遭警取締，冒用他人名義簽收罰單又撕破罰單；惟念他都坦承犯行，罹患雙極情緒障礙症，情緒易怒、起伏不定，加上案發時母親罹患重病，精神壓力沉重。
地院審酌，洪男母親離世後，靠打臨時工維生，經濟狀況不佳，審理後，將他依行使偽造私文書罪、損壞公務員職務上掌管之文書罪，並處3個月有期徒刑，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。
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