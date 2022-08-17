竊電219萬度挖礦 父子得賠台電1426萬餘元

中央社／ 桃園16日電

楊姓父子3人經營虛擬貨幣礦場，在桃園租屋處竊電挖礦，僅1年就用了219萬度電，被台電發現後求償。桃園地方法院判決父子3人須給付台電新台幣1426萬1280元電費，全案可上訴。

桃園地院判決指出，楊姓男子與2個兒子為了經營虛擬貨幣礦場，2019年間在桃園市租屋、斥資上千萬元購買挖礦設備，但為了節省挖礦電費，竟私接電線到租屋處，由於用電量異常，在2020年間被檢警查獲。

判決指出，經台電估算，楊姓父子在這1年間竊電約219萬度，計算電費後，向3人和莊姓房東求償1426萬餘元。審理時楊姓父子辯稱，刑事官司已獲士林地院免訴，莊姓房東則認為求償對象僅限違規用電者，與他無關。

桃園地院審理後認為，楊姓父子刑事官司免訴，是因檢方重複起訴，且3人曾在2020年底被高院依竊盜罪判有期徒刑，因此日前判決楊男父子3人須給付台電竊電損失，賠償1426萬1280元；莊姓房東部分，因不是竊電行為人，判免賠，全案可上訴。

桃園 台電 房東

延伸閱讀

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

影／減中火燃煤中市允補電促金 燃氣回饋7.4億給鄰近區

台電承攬商勘查失足 掉落萬大發電廠進水口OHCA

租屋竊電挖礦一年用219萬度 新北父子創千萬天價賠償

相關新聞

500元買20顆水雷爆竹 面臨逾5年徒刑

卓姓男子透過抖音平台花500元買20顆「水雷爆竹」，深夜在大街邊騎電動車邊引燃亂丟，結果自己被爆裂聲嚇到摔車，民眾報警。...

爆裂物土彈居多 來源不明恐觸法

網路上販賣各式鞭炮、水雷爆竹，民眾購入施放，輕則影響安寧由社會秩序維護法裁罰，若是火藥來源成分不明，引燃威力過大恐構成刑...

台南毒駕男挨罰土地被查封 胞姊急忙出面代繳清

台南55歲何姓男子5年前駕駛轎車，經永康區永安路段形跡可疑遭警攔查，認他5年內先酒駕、後毒駕，市府交通局裁罰9萬元罰鍰外...

被控收百萬回扣、找人頭參加志工觀摩 桃園里長遭約談

桃園市某李姓里長2017年任社區管委會主委時，涉嫌利用社區更換LED燈管機會，收取廠商百萬回扣，又涉里長任內找人頭頂替環...

監察院主張應重懲 石木欽代理人：公務員非國家附屬品

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰...

新北警收賄開單案再3警收押 派出所長遭火速拔官

新北地檢署偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，昨天第二波搜索行動帶回新北10名員警，檢方訊後7人各10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。