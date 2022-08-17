竊電219萬度挖礦 父子得賠台電1426萬餘元

楊姓父子3人經營虛擬貨幣礦場，在桃園租屋處竊電挖礦，僅1年就用了219萬度電，被台電發現後求償。桃園地方法院判決父子3人須給付台電新台幣1426萬1280元電費，全案可上訴。

桃園地院判決指出，楊姓男子與2個兒子為了經營虛擬貨幣礦場，2019年間在桃園市租屋、斥資上千萬元購買挖礦設備，但為了節省挖礦電費，竟私接電線到租屋處，由於用電量異常，在2020年間被檢警查獲。

判決指出，經台電估算，楊姓父子在這1年間竊電約219萬度，計算電費後，向3人和莊姓房東求償1426萬餘元。審理時楊姓父子辯稱，刑事官司已獲士林地院免訴，莊姓房東則認為求償對象僅限違規用電者，與他無關。

桃園地院審理後認為，楊姓父子刑事官司免訴，是因檢方重複起訴，且3人曾在2020年底被高院依竊盜罪判有期徒刑，因此日前判決楊男父子3人須給付台電竊電損失，賠償1426萬1280元；莊姓房東部分，因不是竊電行為人，判免賠，全案可上訴。