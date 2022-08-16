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被控收百萬回扣、找人頭參加志工觀摩 桃園里長遭約談
桃園市某李姓里長2017年任社區管委會主委時，涉嫌利用社區更換LED燈管機會，收取廠商百萬回扣，又涉里長任內找人頭頂替環保志工參加觀摩，遭桃園地檢署約談調查， 訊後以10萬元交保；全案朝詐欺、背信等罪偵辦中。
據悉，李姓里長過去擔任主委的社區戶數眾多，花銷也高。社區2017年更換LED照明設備，原本預算300多萬元，但傳有廠商找到李，後來預算從300多萬拉高到400多萬元，也由該廠商拿到工程。
另，去年自立里環保志工環境教育觀摩，該里有10餘人因故無法參加，李也找了其他人頂替。檢調上周約談李、李妻和孔姓管委會成員，訊後各命3人10萬元交保，是否違反貪污重罪條例，還要進一步調查。
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