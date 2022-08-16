被控收百萬回扣、找人頭參加志工觀摩 桃園里長遭約談

桃園市某李姓里長2017年任社區管委會主委時，涉嫌利用社區更換LED燈管機會，收取廠商百萬回扣，又涉里長任內找人頭頂替環保志工參加觀摩，遭桃園地檢署約談調查， 訊後以10萬元交保；全案朝詐欺、背信等罪偵辦中。

據悉，李姓里長過去擔任主委的社區戶數眾多，花銷也高。社區2017年更換LED照明設備，原本預算300多萬元，但傳有廠商找到李，後來預算從300多萬拉高到400多萬元，也由該廠商拿到工程。