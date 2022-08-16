監察院主張應重懲 石木欽代理人：公務員非國家附屬品

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年，約354萬元。石與監察院皆上訴，第二審今辯論，監院代理人洪偉勝指原審判決無實益，應判免職、撤職等更嚴厲的處分。石的律師李佳翰認為懲戒欠缺內外關聯性，應廢棄。

洪偉勝表示，原審判決僅罰款1年薪俸，主要是建立在兩個錯誤的基礎上，第一是原審雖然認為適用失職行為一體性，卻認為最後只剩下石木欽透過小孩最後一次出賣與翁茂鐘相關的股票的行為還在懲戒權行使期間，其他違失都因為超過行使期間而予以免議；第二則是原審認為石已退休，免職、撤職等處分，欠缺實益，因此只能做罰款的懲戒處分。

洪說，基於失職行為一體性，應將石木欽所有違反法官倫理、情節重大的失職行為綜合判斷、評價，並以最後行為終了時為判斷懲戒權行使期間時點，將所有違失行一併納入評價。如果只評價石木欽最後一次的股票買賣行為，就認為嚴重程度應該要達到罰款的最高數額，那麼在所有違失行為都沒有逾越懲戒權行使期間的情況下，懲戒處分只能更重，不可能更輕，才符合責懲相符的比例原則。

依照法官法，免職、撤職可斷絕被付懲戒人再被任命擔任大法官、政務官等公務員的可能；依法官法、律師法規定，也不能擔任律師。洪認為判石免職、撤職絕對不是缺乏實益。

洪偉勝舉例，職務法庭過去也曾罰一名騷擾助理的法官1年薪俸，而石木欽的違失難道只與騷擾法官助理相同？懲戒法院也曾對政務官發言不當、或男女發言不當判撤職並停止任用2年，石木欽的行為沒有更嚴重嗎？洪質疑，懲戒法院難道對法官的要求不如政務官？