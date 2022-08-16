快訊

好棒Bump救援影片外交部稱「誤導國人」 怒曝8問：詐騙解碼永久停更

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北警收賄開單案再3警收押 派出所長遭火速拔官

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北地檢署偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，昨天第二波搜索行動帶回新北10名員警，檢方訊後7人各10萬元交保，另3人遭法官羈押禁見。

新北市警局強調，此案件絕不護短，遭羈押3人樹林分局樹林所巡佐張錦上、三重分局警備隊警員楊超景與警員榮脩雲，立刻停職，其餘交保7人依偵審結果從重懲處；交保7人中，汐止分局社后派出所長董冠延，於2018年任職樹林分局三多所長，是首名涉案官警，立刻拔官、調非主管職。

新北市警局表示，去年8月間接獲檢舉，發現遭吊扣車輛因再開上路而被警方開單吊銷牌照的案件大增，經內部調查得知是「業者勾結警察鑽法律漏洞」。

鑽漏洞手法是，租賃業者找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷，經繳罰款後，得以繼續出租車輛；而每輛車數萬元回扣代價，有員警已開出上百張罰單，收賄金額恐破百萬。

市警局指出，去年10月1日主動將資料報請新北檢指揮偵辦，同時將漏洞問題函文新北市府交通事件裁決處，向交通部公路總局反應道交條例第66條部分應列修正條文。

市警局強調，今年6月檢調發動第一波搜索，昨天又發動第二波搜索，有6單位遭搜索，共10名員警被帶回調查，均為同一案，並非新增案件；全案至今為止共16員涉案，對涉案員警感到痛心。

市警局說，一發現員警違法犯紀徵候，便主動查處依法究辦，後續將嚴懲追究歷任主管考監責任，秉持「毋枉毋縱」立場維警譽。

新北市警局6月傳出6名員警涉貪汙案，昨天檢調發動第二波行動，搜索新北市警局6單位等12處，帶回10名員警調查，其中3人遭羈押禁見、7人各10萬元交保。記者翁至成／翻攝
新北市警局6月傳出6名員警涉貪汙案，昨天檢調發動第二波行動，搜索新北市警局6單位等12處，帶回10名員警調查，其中3人遭羈押禁見、7人各10萬元交保。記者翁至成／翻攝

警察 收賄 罰單

延伸閱讀

收賄開單案 法院裁定3警1業者羈押禁見

影／北市萬華公寓藏毒窟 新北警攻堅驚「老毒蟲休閒會館」

影／美而美三重總公司倉儲失火 新北消防局大批人車搶救中

新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 高灘處將究責

相關新聞

租屋竊電挖礦一年用219萬度 新北父子創千萬天價賠償

從事貿易業的楊姓男子4年前見虛擬貨幣好賺，斥資近3千萬買設備，帶著2個兒子在桃園平鎮區租屋竊電「挖礦」，短短1年用了21...

台南毒駕男挨罰土地被查封 胞姊急忙出面代繳清

台南55歲何姓男子5年前駕駛轎車，經永康區永安路段形跡可疑遭警攔查，認他5年內先酒駕、後毒駕，市府交通局裁罰9萬元罰鍰外...

被控收百萬回扣、找人頭參加志工觀摩 桃園里長遭約談

桃園市某李姓里長2017年任社區管委會主委時，涉嫌利用社區更換LED燈管機會，收取廠商百萬回扣，又涉里長任內找人頭頂替環...

監察院主張應重懲 石木欽代理人：公務員非國家附屬品

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰...

新北警收賄開單案再3警收押 派出所長遭火速拔官

新北地檢署偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，昨天第二波搜索行動帶回新北10名員警，檢方訊後7人各10...

收賄開單案法院裁定3警1業者羈押禁見 新北警：即刻停職

檢調偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，第二波行動針對新北市警察局六單位等十二處進行搜索，帶回十名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。