新北警收賄開單案再3警收押 派出所長遭火速拔官

新北地檢署偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，昨天第二波搜索行動帶回新北10名員警，檢方訊後7人各10萬元交保，另3人遭法官羈押禁見。

新北市警局強調，此案件絕不護短，遭羈押3人樹林分局樹林所巡佐張錦上、三重分局警備隊警員楊超景與警員榮脩雲，立刻停職，其餘交保7人依偵審結果從重懲處；交保7人中，汐止分局社后派出所長董冠延，於2018年任職樹林分局三多所長，是首名涉案官警，立刻拔官、調非主管職。

新北市警局表示，去年8月間接獲檢舉，發現遭吊扣車輛因再開上路而被警方開單吊銷牌照的案件大增，經內部調查得知是「業者勾結警察鑽法律漏洞」。

鑽漏洞手法是，租賃業者找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷，經繳罰款後，得以繼續出租車輛；而每輛車數萬元回扣代價，有員警已開出上百張罰單，收賄金額恐破百萬。

市警局指出，去年10月1日主動將資料報請新北檢指揮偵辦，同時將漏洞問題函文新北市府交通事件裁決處，向交通部公路總局反應道交條例第66條部分應列修正條文。

市警局強調，今年6月檢調發動第一波搜索，昨天又發動第二波搜索，有6單位遭搜索，共10名員警被帶回調查，均為同一案，並非新增案件；全案至今為止共16員涉案，對涉案員警感到痛心。