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應司法院邀請 蘇貞昌到新北院旁聽國民法官模擬庭

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

行政院長蘇貞昌應司法院院長許宗力與新北地方法院院長陳賢慧邀請，今天下午2時許到新北地院參觀並旁聽國民法庭。他說，國民法官四個字「但是做起來可不簡單」，佩服許宗力帶領司法院為國民法官做準備，也盼國人同胞大力支持國民法官。

國民法官法即將在明年元月1日上路，蘇貞昌今天應司法院邀請到新北地院旁聽模擬庭。曾為執業律師的他，笑稱自己已許久沒有推開法院的活動門在庭上講話，又說過去讀書時學到「民可使由之，不可使知之，現在不但要使知之，而且還要使他參與」，認為司法審判相當不容易，得到人民信任更是困難。

蘇貞昌說，正因為國民法官「事情何等重大、改革何等重要，困難何等不簡單」，所以還需要國人同胞不要只有期待或批評，而是「應該大家一起來共同撐著，讓司法改革能夠往理想的方面順利進行」，要求民眾「既然要求參與，就要盡到責任」，盼國民大力支持國民法官。

會後蘇貞昌與許宗力等人到新北國民法官庭旁聽模擬法庭言詞辯論約莫半小時，隨後未接受媒體採訪便匆匆離去。

蘇貞昌應司法院院長許宗力與新北地方法院院長陳賢慧邀請，今天下午前往新北地院旁聽國民法官模擬法庭。記者柯毓庭／攝影
蘇貞昌應司法院院長許宗力與新北地方法院院長陳賢慧邀請，今天下午前往新北地院旁聽國民法官模擬法庭。記者柯毓庭／攝影

司法院 國民法官 新北

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