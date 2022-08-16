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母過世她發3千字長文抒發 家人竟興訟求償70萬
桃園一名莊姓婦人為家庭紛爭頭痛，在臉書發表近3千字長文抱怨自己的兄弟姊妹，抒發心情，結果內容被其中1人看到，讓對方認為名譽受損，因此被求償70萬元。不過，桃園地院審理認為莊婦所言並非沒有依據，雖然內容可能令人不快，仍屬合理表達範圍，最後判她免賠。可上訴。
判決指出，莊婦在臉書抱怨「每每有個家庭父母亡都要來個分財產的戲碼」，並指7名兄弟姊妹有1人把母親當成健康食品的白老鼠和提款機，還處心積慮挖父母親的老本，並要對方別強迫推銷父親買產品，因此被對方提告求償70萬元。
審理時，莊婦主張文章是陳述家中發生的事，而且父母的事情，做子女的本來就會有很多不同意見，不是針對任何一個兄弟姊妹。
法院調查，莊婦雖然在文章指其中一名兄弟姐妹向父母借款、討錢和推銷健康食品，但對方未否認。此外，莊婦父親曾講過「又跟我拿錢」等語，勘認莊婦所言並非憑空杜撰。
法院再查，莊婦文章近3千字，內容主要在講她跟父母的生活點滴和相處細節，雖有提及借錢、推銷健康食品等情，但細繹文章脈絡，其並非針對特定一人，而是對7名兄弟姐妹都加以評論，頂多只能算是吐露怨言、抒發情緒，主觀上並非以損害他人名譽為目的，縱使內容令人感到不快，仍屬合理意見表達範疇，因此無據。
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