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火力強大！台中警搜詐欺犯驚見床頭藏以色列烏茲衝鋒槍
台中警方偵辦曾姓男子涉嫌洗錢到他家搜索，曾眼見警察伸手要翻他包包，為求日後能主張自首減刑，立刻喊「裡面有槍」，警方一開驚見包括烏茲衝鋒槍等4把制式、1把改造槍及140顆子彈，法院雖以曾符合自首減刑，但仍認他是迫於不得已，量刑不宜過輕，依槍砲罪判他6年，可上訴。
台中第6分局因偵辦曾男涉嫌洗錢、詐欺等案件，今年5月13日日一早9點多時搜索票到他11樓住處搜索，因曾見警方上門自知難逃，又看到警方正打算要開啟他放在床邊的1個迷彩背包，就主動向警方說「裡面有槍」。
警方打開迷彩包，赫然發現裡頭一共藏放多達5把槍，其中包括1把以色列IMI廠制式迷你烏茲衝鋒槍、2把捷克CZ廠制式75手槍、德國HK廠制式USP手槍，以及1把仿GLOCK廠43型改造手槍，甚至還有140顆子彈、警察武器保養工具包等物。
審理時，曾坦承不諱，表示槍彈是2011年從已經死去的徐姓友人生前寄託給他；法院查，警方當時是以曾涉嫌詐欺、洗錢等案件到場搜索，當時法院核發的搜索票上僅記載詐欺、洗錢案件，員警在搜索前對於曾持有槍彈無任何情報或線索。
法院指出，當天警員要進入曾男寄放槍彈房間前，也無任何跡象想是他持有槍彈，警員先搜索完西側房間後沒找到任何物品，再進入東側房間要搜索時，曾就表示該處放有槍枝，經勘驗密錄器也發現，警員要伸手碰迷彩包時，曾就以台語說「裡面有槍」。
法院認為，曾當時是主動告知有槍，確實在非法既藏槍彈之全部犯罪未被發覺前，就其一部份犯罪自首，符合刑法第62條減刑規定，予以減刑，但法院也審酌，曾是在「迫不得已」下才自首，量刑也不宜過輕。
法院考量，曾寄藏5把槍，其中4把還是制式並有140顆子彈，期間長達10年，犯罪所生危害大，依非法寄藏制式衝鋒槍罪判他6年，併科罰金70萬元。
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