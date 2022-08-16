監院要職務法庭省平庸之惡 石木欽律師斥：抹黑的機關

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年（約354萬）。石與監院皆上訴，第二審今言詞辯論，石木欽以「家裡有事」未到庭，監院代表批「荒謬」，石的律師李佳翰則指監察院抹黑別人，難道是「抹黑機關」？

職務法庭第二審先前彙整六大爭點，包括法官法第52條的起算點、個別違失時間等核心問題，以及監院彈劾程序是否合法、石妻購買的股票是怡安公司還是佳和公司的？有無違反公平法院、法官倫理規範？責成原則是否相當等。今找來政大法學院教授詹鎮榮、張桐銳與台北大學公行系副教授劉如慧以專家學者身分鑑定違失行為一體性的適用，但意見不一。

調查官陳先成今質疑石木欽始終不到庭，稱「家裡有事」這理由荒謬，還說若是刑事案件老早就拘提了。陳先成還問專家學者「如果宣誓後一直幹壞事，信賴值不值得保護？」他說法官應獨立公正審判，日本的法官則要求審判要依據良心，監院的立場就是觀察法官的人格圖像是否適當，他認為石木欽的懲戒過輕，處分應超過罰款1年。

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李佳翰律師質疑若監察院如陳先成所說的「這麼勇敢地捍衛正義」，何以第一次彈劾不成立？並指監院第二次的彈劾程序不合法，而監院稱石木欽「獲利5千萬」，怎不對外界說明那財產不是石的？批監察院是「抹黑機關」。

李在庭上舉例，1987年開庭時，法官曾找他到家裡打麻將，也有法官和律師相約吃飯，這些行為在當時的時空環境不被認為是違失；審判長李伯道聽聞，急忙澄清「大多數法官默默耕耘」，不能抹煞。

司法院認為我國採違失行為一體性原則，完全無例外，石木欽委託代理人廖芳萱聲明，德國制的失職行為一體性原則與我國從實務發展出來的數違失行為一體性原則仍有差異，我國數違失行為一體性原則是從公務員懲戒實務發展出來，實務上是各個違失行為個別審酌，各別判斷懲戒權行使期間，因為我國法無將數行為視為一行為的規定。

石木欽表示，公懲會在2011年9月6日的法律座談會中決議，目前學說與實務上無共識，在立法明定此一法律原則及相關規定之前，不再援用，自有其思慮周詳之處。石稱，第一審判決認定他介紹兒子在2008年間向翁茂鍾買股票，兒子2015年7月間賣股，未逾舊懲戒法10年懲戒權行使期間，合併觀察為一個違失行為而懲戒，但兒子要怎樣處分自己的股票，與他無關，批這是先射箭再畫靶，找理由懲戒處罰，他無法接受。