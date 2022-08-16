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租屋竊電挖礦一年用219萬度 新北父子創千萬天價賠償

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
楊姓父子在桃園租屋竊電「挖礦」，結果被法院判賠台電1426萬餘元。示意圖／Ingimage
楊姓父子在桃園租屋竊電「挖礦」，結果被法院判賠台電1426萬餘元。示意圖／Ingimage

從事貿易業的楊姓男子4年前見虛擬貨幣好賺，斥資近3千萬買設備，帶著2個兒子在桃園平鎮區租屋竊電「挖礦」，短短1年用了219萬度電，結果因用電量大被逮判刑，再被台電求償上千萬元電費；桃園地院審理台電求償案，最後判父子3人須給付1426萬餘元電費。可上訴。

判決指出，楊姓父子為節省「挖礦」成本，2019年2月1日以蘇姓男子名義承租桃園市平鎮區民生北路和金陵路2戶民宅後，私接電線供挖礦機工作，直至2020年2月11日才被檢警查獲。由於電流未經電表，實際用電量難以估計，台電根據2租屋處的挖礦機數量，估算1年時間大概用了219萬度，向3人和莊姓房東求償1426萬餘元。

審理時，楊男2個兒子否認台電指控，辯稱自己刑事官司已獲士林地院免訴。莊姓房東則主張電業法規定求償對象僅限違規用電者，自己只是將房子租給蘇姓男子，並無違規用電情事，台電損失與他無關。

桃園地院調查，楊男等人刑事免訴原因是檢察官重複起訴，實際上，3人刑事官司早在2020年底被台灣高等法院依竊盜罪分判有期徒刑7到9個月定讞，說法不足採信。3人竊電時間共計376天，但按規定最高賠償額以1年為限，再以當時平均電價1.6倍（一度6.512元）計算，應賠償1426萬1280元。

此外，莊姓房東因為不是竊電的行為人，也無違規用電情形，依電業法等相關規定，台電向其追償電費自屬無據。

虛擬貨幣 竊盜

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