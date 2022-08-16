石木欽懲戒案二審 懲戒法院職務法庭9月2日宣判

前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽有違失，罰俸1年。職務法庭二審今天開庭，石木欽請假未到，合議庭諭知將於9月2日下午3時宣判。

石木欽被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院於109年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭認定石木欽透過配偶以兒子名義買進聯亞股票有違失，罰俸1年，約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。

監察院、石木欽均不服，提起上訴。職務法庭今年6月間召開準備程序庭，但石木欽請病假未到庭，職務法庭今天再度開庭，石木欽委任代理人、律師廖方萱向合議庭請假，指出石木欽因家中有事無法到庭。

監察院認為，石木欽以家中有事請假並非正當理由，如果合議庭允許，恐怕其他被付懲戒人跟進。合議庭評議後，決定在石木欽在委任代理人的情況下，繼續言詞辯論程序。

石木欽在最後陳述指出，第一審判決認定他介紹兒子買股票有違失，但經過7年多後，兒子處分自己所有的股票，與他無任何關係，不僅行為人不同，行為態樣也不同，完全是不同的行為。一審是先射箭再劃靶，找理由懲戒處罰他，判決違反常理，令人難以接受。

石木欽表示，他一身清白，為司法奉獻心力，為推廣司法電腦化業務，離鄉背井，單獨一人在台北奮鬥10年，待完成推廣至全台灣法院後，請調至最高法院，回歸審判實務，不求一官半職，只為實現自己開發司法業務電腦化之理念。他常捫心自問，究竟得罪了誰，才被踐踏至此。