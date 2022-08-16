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新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 高灘處將究責
新北市二重疏洪道內大都會公園遙控賽車場，日前驚傳民眾觸電跌落鋼構棚架，警方初步調查發現，疑似車友私自從照明燈桿電箱竊電使用。新北市高灘地管理處表示，將追究法律責任，正彙整資料協助傷者向保險公司提意外險理賠。
據轉述，39歲許姓男子當時要從操控台上走下來，右手卻被樓梯金屬扶手吸住，動彈不得，旁人還以為他中風，出手營救也被電擊，才知道是觸電，連忙用絕緣物將人拉開，許男即暈厥面朝下摔落樓梯。
許男不但摔得鼻青臉腫、血流滿面，橫紋肌溶解、右手4指燒灼傷、鼻骨骨折等傷勢。警方獲報趕抵，與高灘處保全和台電人員查看，發現有1條延長線沿著場地照明燈桿電箱，外接拉到操作台棚架，疑似遭人偷接使用，且電線外緣破損，疑為漏電主因。
高灘處表示，初判是民眾私接線路破損導致漏電，造成傷者觸電受傷，也多次聯繫傷者表達關心，目前正彙整資料將向保險公司提出意外險理賠，是否理賠仍需保險公司審核，希望能降低民眾醫療負擔。
高灘處指出，此次私接線路隱蔽不易發現，因涉及竊電問題，也呼籲不可在公共場合私自接電，查獲將追究法律責任，目前已由警方偵辦。
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