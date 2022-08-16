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男清晨酒駕上路被盤查 想逃逸輾過員警腳趾

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

45歲江姓男子騎車上路，遇上員警取締，江男見狀執意駛離，被員警攔阻下跌倒在地，還導致警員右腳有擦挫傷，經酒測後酒測值達每公升0.33毫克；警詢後依法送辦。

警方表示，北市警萬華分局西門町派出所警員黃柏均、黃昱憲3天前清晨6點多在華江橋機車道，執行取締易肇事路口勤務時，見到江男從往北市方向的機車道突然竄出，江車身搖晃、且忽快忽慢，讓員警上前攔查。

警方一靠近就聞到江男身上散發濃厚酒味，正要酒測值，江竟然催油門要加速逃逸，好險警員黃柏均及時拉著江男機車，讓江跌倒在地。

不過奮不顧身的黃員右腳也遭黃男機車輾壓，右腳大拇指外翻，這時江才將機車牽起，連連向警員道歉。經過酒測後，測得江男酒測值每公升達0.33毫克，明顯超出法定值，當場宣讀權利後將他帶回派出所內偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

江男酒駕上路被員警盤查。記者邱奕能／翻攝
江男酒駕上路被員警盤查。記者邱奕能／翻攝

酒測 北市 車道

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