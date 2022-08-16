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6個月大男嬰顱內出血身亡 保母二審逆轉輕判3年半徒刑

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）被控3年前不滿6個月大男嬰哭鬧，一時情緒失控讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依過失致死罪判刑3年6月，可上訴。

覃女2018年3月1日開始、於平日中午12時許至19時許受託照顧男嬰，但同年月6月25日下午不滿男嬰哭鬧，她讓男嬰額頭遭受強烈撞擊，事後發現有異，聯絡男嬰父母，並由男嬰祖父帶往醫院急救，男嬰仍因顱內出血、視網膜出血、大小腦挫傷等身亡。

覃女否認犯行，供稱她不曾讓男嬰頭部受到碰撞，當天男嬰由祖母交給她時，額頭沒有瘀傷，但下午2時許，她抱起男嬰發現全身癱軟、重量很輕，頭上有擦傷，並稱傷勢有可能是男嬰父母、祖父母造成的。

法院根據鑑定證人、鑑定報告等證據，認為男嬰當時僅6個月大，剛學習翻身，不可能自己造成嚴重的顱內出血，不採信覃女的說詞。

一審認為男嬰祖父趕抵時，男嬰已無哭鬧、吐奶或打嗝，反而呈現睡覺狀態，覃女仍建議將男嬰送醫，可見覃女知悉男嬰是在自己照顧時頭部受創而意識喪失、癱軟，才會建議家屬送醫。

另根據解剖、鑑定報告，回推男嬰顱內出血的發生時間，與覃女照顧男嬰的時間重疊，審酌覃女身為保母，卻只因男嬰反覆哭鬧，即動手傷害男嬰致死，讓父母、祖父母心靈遭受極大創傷，且未與男嬰父母和解或賠償損失，難認有反省之意，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年。

案件上訴，高院認為根據調查結果，沒有證據證明覃女是故意傷害男嬰，僅能認為覃女照顧不周所致，撤銷原判決，改依過失致死罪判刑3年6月。

示意圖／ingimage
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父母 保母

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