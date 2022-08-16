影／男拿鐵鎚瘋狂打狗 害牠左眼流血全身癱軟

一名男子昨天拿鐵鎚瘋狂毆打鄰居家的狗，造成狗左眼流血受傷，全身癱軟，飼主緊急將狗送醫急救，並到台中市清水警分局報案，警方已受理報案並追查出打狗男子，正通知他到案說明，台中市動保處表示，今天將陪同飼主作筆錄，若情節嚴重，依動保法移送台中地檢署，最高可處二年以下徒刑，併科20萬到200萬元罰金。

狗主人在臉書爆料公社PO文說「很可惡的鄰居」，昨天傍晚4點50左右，從監視器看到他家後方鄰居，手持鐵鎚在歐打他家的狗，家人立刻衝出去大聲喝斥，惡鄰立刻逃跑，狗主人說，惡鄰是從他家廚房後門潛入。

狗主人說，狗被打到左眼受傷流血，全身癱軟，立即將狗送醫治療，他強調和惡鄰毫無任何恩怨，但此鄰居打狗已經是累犯，成天無所事事不務正業，每次喝酒就大聲咆哮，在家狂亂摔東西，偶爾也會大小聲對鄰居叫囂，大家都睜一隻眼閉一隻眼，「之前多次來我家嗆聲，說要打死我家的狗，這次，他真的動手了。並且手持鐵鎚對我家的狗往死裡打。」

被打的狗有綁鏈條，無處可逃，被打到哀嚎，狗主人說，此狗原本是街頭流浪狗幼犬，收養至今，關在私人住宅用地，8年來始終如一每天盡責的顧家，不曾有任何咬傷人的記錄，也不曾攻擊過鄰居，「他不單單是一隻狗，這是我們的家人。是我們的心頭肉啊！」

狗主人說，「影片中鄰居從他家後門潛入我家住宅地，拿鐵鎚狠打一隻年紀8歲的狗，鄰居媽媽也表示，他兒子每當喝醉酒就發酒瘋，在家亂摔東西，用髒話辱罵她，也會對她家暴」，狗主人寫著，「我們報案請警察前來處理，鄰居媽媽甚至嗆我們說，她家也養兩隻狗，不然讓我們打回來」狗主人感嘆說，「天啊！這是什麼話。」

動物醫院詳細檢查狗，醫師說目前狗眼球有受傷血腫，恐會影響日後視力，幸好頭部跟鼻頭目前無異位狀況，但要注意狗是否有腦震盪的情形。

狗主人說「看到狗受傷後驚恐不已的模樣，我們也心疼的一直哭。」已至轄區派出所製作筆錄完成並提告，鄰居非法入侵住宅並違反動保法虐待動物。

清水警分局清水派出所表示，已查出打狗男子身分並通知到案，今天調查後會移交台中市動保處裁罰並移送法辦，台中市動保處表示，今天將陪同飼主到派出所作筆錄，打狗男子如果故意傷害故，且造成嚴重傷害，將依動保法移送台中地檢署，最高可處二年以下徒刑，併科20萬到200萬元罰金。