快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌大樓銀行空調太吵 退休婦索賠25萬 一、二審均敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓女子退休後賦閒在家，她指控住家大樓1、2樓的兆豐銀行冷氣長久沒換，每天產生的低頻噪音害她生活大受影響，她患上憂鬱症就診至今，提告求償25萬元，另要求銀行在營業時間內，製造的噪音不得超過27分貝。但一、二審法官根據環保局檢驗資料，認為冷氣低頻噪音並未超標，判銀行免賠。可上訴。

判決指出，吳女住在高雄市大順二路一棟住宅大樓的6樓，同棟大樓1、2樓為兆豐銀行，吳女指控兆豐銀行冷氣使用26年都沒更換，她提醒銀行冷氣運作產生的低頻噪音，已影響到她生活，但銀行僅更換頂樓冷卻水塔，噪音改善效果有限。

吳女主張該棟住宅屬於第三類噪音管制區，營業場所日間低頻噪音不得超過37分貝，但她住的位置面臨靜巷，沒有其他背景聲音，銀行冷氣產生的噪音相對明顯，由於她對聽覺明顯，退休後不僅罹患焦慮恐慌症，還被診斷有憂鬱症，求診身心科至今。

吳女認為噪音害她身心受創，要求銀行更換新機對方主管卻態度強硬，提告要求銀行賠償25萬元，另要求銀行在營業時間內，製造的噪音不得超過27分貝。

但兆豐銀行反駁，稱高雄市環保局曾在2019年到吳女屋內測量噪音，低頻音量僅為28.8分貝，並未超過37分貝標準，也沒有其他住戶都沒反應噪音問題，並未超過超越一般人所能忍受範圍。

一審法官根據環保局檢測數據，認為吳女屋內最高也僅測得33.5分貝低頻噪音，均低於37分貝標準；另外，同棟大樓有152戶，環保局接獲7次陳情都是吳女，並無其他住戶反應受噪音影響。

法官認為，吳女雖有到身心科求診紀錄，但診斷證明書僅載明吳女有失眠、憂鬱症，並未說明病因，且銀行營業時間只到下午5點，應不至於影響吳女晚間睡眠時段，綜合院方診斷，認為吳女罹患憂鬱症與低頻噪音應無因果關係，判吳女敗訴。

吳女不服，認為大樓距高雄高工僅50公尺，應屬於特定噪音管制區，分貝標準應再降低5分貝，且環保局當時並未量測背景環境音相互比對，上訴爭取權益。

高雄高分院審理後，合議庭請環保局人員重新測量，背景低頻音量為25.1分貝，空調設備運作音量則為29.3分貝，兩者僅差4.2分貝，縱使大樓位於特定噪音管制區，量測音量也未超過32分貝標準。

合議庭綜合相關事證，認為兆豐銀行的空調設備運作產生的低頻噪音，未達一般人甚至聽覺較靈敏者無法忍受程度，判吳女敗訴。可再上訴。

吳姓婦人認為銀行空調吵到的低頻噪音擾民，求償25萬元，但法官認為噪音並未超過標準，判她敗訴。空調主機示意圖。記者張議晨/攝影
吳姓婦人認為銀行空調吵到的低頻噪音擾民，求償25萬元，但法官認為噪音並未超過標準，判她敗訴。空調主機示意圖。記者張議晨/攝影

噪音 憂鬱症 冷氣

延伸閱讀

蔣萬安提公辦都更3策略 「早進場、擴量能、增彈性」

竹山垃圾爆處理紛爭 南投縣府籲公所回歸行政程序

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

三重中興段都更案公開展覽 要蓋13層廠辦大樓招商

相關新聞

館長槍擊案二審判決出爐！竹聯幫寶和會主謀判16年、槍手15年半

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手...

員警收賄開單案檢調再動作 3警聲押、7警交保

檢調偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，第二波行動針對新北市警察局六單位等十二處進行搜索，帶回十名員警、七名業者與一名證人調查。

新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 高灘處將究責

新北市二重疏洪道內大都會公園遙控賽車場，日前驚傳民眾觸電跌落鋼構棚架，警方初步調查發現，疑似車友私自從照明燈桿電箱竊電使...

男清晨酒駕上路被盤查 想逃逸輾過員警腳趾

45歲江姓男子騎車上路，遇上員警取締，江男見狀執意駛離，被員警攔阻下跌倒在地，還導致警員右腳有擦挫傷，經酒測後酒測值達每...

6個月大男嬰顱內出血身亡 保母二審逆轉輕判3年半徒刑

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）被控3年前不滿6個月大男嬰哭鬧，一時情緒失控讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審依成...

影／男拿鐵鎚瘋狂打狗 害牠左眼流血全身癱軟

一名男子昨天拿鐵鎚瘋狂毆打鄰居家的狗，造成狗左眼流血受傷，全身癱軟，飼主緊急將狗送醫急救，並到台中市清水警分局報案，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。