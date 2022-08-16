嫌大樓銀行空調太吵 退休婦索賠25萬 一、二審均敗

吳姓女子退休後賦閒在家，她指控住家大樓1、2樓的兆豐銀行冷氣長久沒換，每天產生的低頻噪音害她生活大受影響，她患上憂鬱症就診至今，提告求償25萬元，另要求銀行在營業時間內，製造的噪音不得超過27分貝。但一、二審法官根據環保局檢驗資料，認為冷氣低頻噪音並未超標，判銀行免賠。可上訴。

判決指出，吳女住在高雄市大順二路一棟住宅大樓的6樓，同棟大樓1、2樓為兆豐銀行，吳女指控兆豐銀行冷氣使用26年都沒更換，她提醒銀行冷氣運作產生的低頻噪音，已影響到她生活，但銀行僅更換頂樓冷卻水塔，噪音改善效果有限。

吳女主張該棟住宅屬於第三類噪音管制區，營業場所日間低頻噪音不得超過37分貝，但她住的位置面臨靜巷，沒有其他背景聲音，銀行冷氣產生的噪音相對明顯，由於她對聽覺明顯，退休後不僅罹患焦慮恐慌症，還被診斷有憂鬱症，求診身心科至今。

吳女認為噪音害她身心受創，要求銀行更換新機對方主管卻態度強硬，提告要求銀行賠償25萬元，另要求銀行在營業時間內，製造的噪音不得超過27分貝。

但兆豐銀行反駁，稱高雄市環保局曾在2019年到吳女屋內測量噪音，低頻音量僅為28.8分貝，並未超過37分貝標準，也沒有其他住戶都沒反應噪音問題，並未超過超越一般人所能忍受範圍。

一審法官根據環保局檢測數據，認為吳女屋內最高也僅測得33.5分貝低頻噪音，均低於37分貝標準；另外，同棟大樓有152戶，環保局接獲7次陳情都是吳女，並無其他住戶反應受噪音影響。

法官認為，吳女雖有到身心科求診紀錄，但診斷證明書僅載明吳女有失眠、憂鬱症，並未說明病因，且銀行營業時間只到下午5點，應不至於影響吳女晚間睡眠時段，綜合院方診斷，認為吳女罹患憂鬱症與低頻噪音應無因果關係，判吳女敗訴。

吳女不服，認為大樓距高雄高工僅50公尺，應屬於特定噪音管制區，分貝標準應再降低5分貝，且環保局當時並未量測背景環境音相互比對，上訴爭取權益。

高雄高分院審理後，合議庭請環保局人員重新測量，背景低頻音量為25.1分貝，空調設備運作音量則為29.3分貝，兩者僅差4.2分貝，縱使大樓位於特定噪音管制區，量測音量也未超過32分貝標準。