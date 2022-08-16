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基檢設Line檢舉賄選專區上傳不怕曝光 還可下載美圖
賄選手法不斷翻新，但一般民眾會擔心檢舉時讓身分曝光，基隆地檢署設置「基隆地檢署 Line 檢舉賄選專區 QR Code」，可直接上傳檢舉情資提升查賄效能、賺取千萬高額獎金，檢舉者的身分絕對保密。另可下載15款基隆風景美圖當早安貼圖，宣導反賄選。
年底地方公職人員選舉將於11月26日舉辦，基隆地檢署邀請攝影家鍾良祺、Q版插畫家張紜昀合作，免費為地檢署設計此套基隆在地美景的反賄選 Line 貼圖，透過早安貼圖的方式轉傳，讓民眾用美麗風景圖問候朋友的同時宣導反賄選。
這款反賄選的系列貼圖完全免費，歡迎大家下載轉傳！民眾可上本署網站反賄選專區下載「美麗反賄 LINE 貼圖」，或至臉書「基隆地檢署-法治視窗暨反賄選專區」粉絲專頁下載。
基隆地檢署另設置「基隆地檢署 Line 檢舉賄選專區 QR Code」，邀請大家加入基隆地檢反賄選 LINE@的行列。
基隆地檢署說，檢舉賄選專區 LINE@是隱密性極高的通訊軟體，加入者只能看到自己與管理者而看不到其他成員，成員彼此間也無從透過該社團探知彼此的訊息、個人資料或互相加為好友；如果加入者沒有傳送任何訊息給管理者，就連管理者也無從知悉加入者為何人、是何代號，只能知道加入者總人數而已。
加入者若傳送訊息給管理者，啟動的是1對1的聊天模式，而非群組聊天，其他成員無從得知傳送者所傳送的內容，對於訊息內容的安全保障十分充足，機密無虞，民眾絕對可以安心使用。
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