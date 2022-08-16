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大嫂外遇 弟替兄理論嗆「斷手斷腳」法官判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子因大嫂疑出軌男網友，去年間與哥哥找大嫂理論，當場發現大嫂與男網友共處一室，當時郭兄在場質疑過程，逼問二人是否發生性關係，男網友坦承「有一次」，郭即逼二人在大嫂娘家家人面前下跪，還嗆「過去這種事是會斷手斷腳」，男網友提告妨害自由，二審認定是情緒性用詞，下跪也是二人自願，判郭無罪確定。

判決指出，郭姓男子的張姓大嫂疑似外遇劉姓男網友，去年7月13日深夜11時許，郭與哥哥一起前往大嫂的娘家理論，當場發現大嫂與劉男共處一室，郭胞兄當場質疑，雙方有無發生性關係時，劉回應「應該只有一次」，當時張女在旁沒有回應，郭逼二人下跪道歉，當時張女的父母、弟弟都在場目擊。

郭男哥哥後來與大嫂協議離婚，法院判張女與劉姓男網友需賠償郭男哥哥30萬元，張女與劉男提告郭妨害自由，指控郭強逼下跪，還恐嚇「斷手斷腳」，造成二人心生畏懼。

不過郭男出庭時，雖然承認有要求二人下跪，但沒說「若是不好好處理，在外面讓你斷手斷腳」，強調要求二人下跪的意思是要二人道歉，而且當時有長輩在場，叫二人下跪時，二人就立刻跪下去，沒有脅迫，手上也沒有武器，是大嫂與網友自知理虧才下跪，現場長輩都沒有表示不妥。

一審時認定，在場證人對於郭是說「換作是以前的話，這種事情是要斷手斷腳的」，抑或是「若是不好好處理，在外面讓你斷手斷腳」，還是沒有說這句說，都有不同的證述，而且劉男在檢方訊問時證稱，確定郭是以台語說「你們做這種事情出去會被斷手斷腳」，認定郭的意思是外遇行為世道不容，屬於情緒發洩用詞，難認定有加害二人生命、身體的意思，判無罪。

全案上訴台中高分院後，法官也採取相同認定，認定郭男客觀上無強暴或以言語、身體動作，表明加害意思等行為，依「罪證有疑、利於被告」原則，判郭男無罪，全案確定。

台中市郭姓男子因大嫂外遇男網友，郭陪哥哥理論，遭大嫂指控妨害自由，台中高分院判無罪確定。記者陳宏睿／攝影
台中市郭姓男子因大嫂外遇男網友，郭陪哥哥理論，遭大嫂指控妨害自由，台中高分院判無罪確定。記者陳宏睿／攝影

外遇 出軌

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