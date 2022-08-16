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花蓮地院國民法官法庭開箱 融入在地營造多元舒適空間

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

國民法官新制明年上路，花蓮地方法院將舊有大禮堂改裝成國民法官法庭專區，除了法庭，還有評議室、休息區等貼心設施，今天「開箱」。花蓮地院院長許仕楓期許成為一個多元、對話、公正的區域，讓國民法官充分參與，共同審理相關案件。

花蓮地院國民法官法庭設在簡易庭，整修時融入大量在地元素，波浪型天花板代表海浪，還有原住民圖騰，並設置移動式無障礙坡道等設施，也有評議室、休息區、哺集乳室等，供國民法官休息。

院長許仕楓說，除了營造舒適休息空間外，也加入語音辯識、錄影回放等全新的科技設備，讓司法審判更方便流暢。新的國民法官法庭也兼具小型會議室功能，未開庭時，也可在此辦理研討會等，以有限經費做最大利用。

明年上路的國民法官新制，符合23歲以上、完成國民義務教育、並在花蓮地院管轄區域連續居住滿4個月以上等資格，就可能獲得選任，與職業法官合審合判。

花蓮地院表示，明年國民法官法庭將審判「故意犯罪致人於死」案件，如殺人、酒駕致人於死等案件，由3位職業法官、6位國民法官、4位備位的國民法官共同開庭，預估一年案量約9件；115年起連同最輕本刑10年以上案件也將納入審理。

今天揭幕典禮，司法院副秘書長周占春、司法院刑事廳長黃潔茹、新任花蓮高分院院長陳真真、法扶花蓮分會理事長林國泰、縣警局長戴崇贒等人出席。

周占春與陳真真都表示，國民參與審判對法官、檢察官、辯護人等都是很大挑戰，感謝花蓮地院整建好的場所，讓國民法官可在安靜、隱密的場所，充實參與、了解案情，也希望民眾能踴躍參與，一起了解司法制度如何運作。

花蓮地方法院新設國民法官法庭專區今天亮相，營造多元、公正的對話空間，讓國民法官與職業法官共審共判。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區今天亮相，營造多元、公正的對話空間，讓國民法官與職業法官共審共判。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區今天亮相，營造多元、公正的對話空間，讓國民法官與職業法官共審共判。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區今天亮相，營造多元、公正的對話空間，讓國民法官與職業法官共審共判。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區，明年起相關案件在此審理。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區，明年起相關案件在此審理。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區，還有溫馨休息區供國民法官休憩。記者王燕華／攝影
花蓮地方法院新設國民法官法庭專區，還有溫馨休息區供國民法官休憩。記者王燕華／攝影

國民法官 花蓮 司法院

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