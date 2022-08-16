嘉邑行善團辦公室濺血 總幹事砍殺執行長判關3年定讞
嘉邑行善團前總幹事王貴禾認為行善團基金會前邱姓執行長從中策動害他被解聘，懷恨在心，3年前持菜刀砍殺數刀，嗆聲「看你這樣還會不會作怪」、「給你死」，邱血流如注送醫急救撿回一命，最高法院依殺人未遂罪判王3年徒刑定讞。
王2013年至2019年擔任行善團總幹事，邱除了是基金會執行長，也是行善團顧問，兩人理念不合，王曾表示想辭去總幹事一職；行善團事後召開理監事會議，決議解聘王，王認為是邱在背後策動，才導致他被解聘，懷恨在心。
王2019年10月9日下午3時許，見邱獨自待在基金會辦公室內，先降下鐵捲門阻絕其他人員進入辦公室，再到廚房拿菜刀，朝罹患小兒麻痺、行動不便的邱頭部砍殺一刀，邱轉身抵抗卻因無力起身，只能用身體閃躲。
王不斷拿菜刀砍殺邱的頭部、頸部、背部，恐嚇「看你這樣還會不會作怪」、「給你死」，事後見邱血流如注才罷手，並打電話報警、叫救護車，向警方自首。
嘉義地方法院一審依殺人未遂罪判王2年徒刑，台南高分院二審認為王事後改口否認犯行，一再辯解下手動機，企圖正當化不法行為，雖表示願意和邱和解，但雙方和解金額差距過大，王也未積極尋求原諒，量刑不宜過輕，改判3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
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