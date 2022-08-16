快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

嘉邑行善團辦公室濺血 總幹事砍殺執行長判關3年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉邑行善團前總幹事王貴禾認為行善團基金會前邱姓執行長從中策動害他被解聘，懷恨在心，3年前持菜刀砍殺數刀，嗆聲「看你這樣還會不會作怪」、「給你死」，邱血流如注送醫急救撿回一命，最高法院依殺人未遂罪判王3年徒刑定讞。

王2013年至2019年擔任行善團總幹事，邱除了是基金會執行長，也是行善團顧問，兩人理念不合，王曾表示想辭去總幹事一職；行善團事後召開理監事會議，決議解聘王，王認為是邱在背後策動，才導致他被解聘，懷恨在心。

王2019年10月9日下午3時許，見邱獨自待在基金會辦公室內，先降下鐵捲門阻絕其他人員進入辦公室，再到廚房拿菜刀，朝罹患小兒麻痺、行動不便的邱頭部砍殺一刀，邱轉身抵抗卻因無力起身，只能用身體閃躲。

王不斷拿菜刀砍殺邱的頭部、頸部、背部，恐嚇「看你這樣還會不會作怪」、「給你死」，事後見邱血流如注才罷手，並打電話報警、叫救護車，向警方自首。

嘉義地方法院一審依殺人未遂罪判王2年徒刑，台南高分院二審認為王事後改口否認犯行，一再辯解下手動機，企圖正當化不法行為，雖表示願意和邱和解，但雙方和解金額差距過大，王也未積極尋求原諒，量刑不宜過輕，改判3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

嘉邑行善團辦公室。圖／聯合報系資料照片
嘉邑行善團辦公室。圖／聯合報系資料照片

殺人 小兒麻痺 廚房

延伸閱讀

菜刀捅死母還錄影嘲諷 冷血女看守所失控朝管理員潑水

積欠地下錢莊債務 男子持菜刀恐嚇超商未遂遭判刑8月

水上派出所長遭失智老翁拿菜刀劃傷 老翁戒護送醫

第一人稱砍殺新作《Unawake》公開 以UE5引擎精細再現上古冷兵器惡戰

相關新聞

館長槍擊案二審判決出爐！竹聯幫寶和會主謀判16年、槍手15年半

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手...

員警收賄開單案檢調再動作 3警聲押、7警交保

檢調偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，第二波行動針對新北市警察局六單位等十二處進行搜索，帶回十名員警、七名業者與一名證人調查。

新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 高灘處將究責

新北市二重疏洪道內大都會公園遙控賽車場，日前驚傳民眾觸電跌落鋼構棚架，警方初步調查發現，疑似車友私自從照明燈桿電箱竊電使...

男清晨酒駕上路被盤查 想逃逸輾過員警腳趾

45歲江姓男子騎車上路，遇上員警取締，江男見狀執意駛離，被員警攔阻下跌倒在地，還導致警員右腳有擦挫傷，經酒測後酒測值達每...

6個月大男嬰顱內出血身亡 保母二審逆轉輕判3年半徒刑

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）被控3年前不滿6個月大男嬰哭鬧，一時情緒失控讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審依成...

影／男拿鐵鎚瘋狂打狗 害牠左眼流血全身癱軟

一名男子昨天拿鐵鎚瘋狂毆打鄰居家的狗，造成狗左眼流血受傷，全身癱軟，飼主緊急將狗送醫急救，並到台中市清水警分局報案，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。