聽新聞
test
0:00 / 0:00
父母借名登記2間千萬房 女兒涉擅自出售 背信罪起訴
吳姓女子的雙親在10年前「借名登記」2間千萬房屋在她名下，不料她涉在去年9月間，擅自緊急出售2房，意圖損害父母利益，父母根本沒有委託女兒賣屋，忍痛提告。士林地檢署偵結，依背信罪嫌起訴。
起訴指出，吳姓父母2012年8月、11月間，分別把台中西區、新北汐止區的2間房屋，委託借名登記在吳女名下，不料，女兒竟擅自出售，2021年間9月急著賣掉2間房，意圖損害父母利益，涉犯背信罪。
檢方查出，吳女去年9月3日和郭姓買家簽訂買賣契約，約定價金1500萬元，出售台中房屋及坐落土地給郭；去年9月18日又涉嫌擅自賣汐止的房屋、坐落土地給王姓買家，約定價金1188萬元。今年4月台中地方法院就不動產移轉登記事件達成和解，已移轉登記給郭男。
吳女到案否認犯行，辯稱2間房都是父母登記給她，讓她賣屋給別人。吳女胞弟供稱，2間房都是「借名登記」父母曾向胞姊說不要擅自賣屋。
檢方依吳姓父母提出的購屋買賣契約書、房屋價金出資資料，及和女兒的line對話紀錄，認定不動產是父母借名登記給女兒，且法院的和解筆錄指出台中的不動產已移轉登記給郭。全案依刑法背信罪嫌起訴吳女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言