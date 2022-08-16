父母借名登記2間千萬房 女兒涉擅自出售 背信罪起訴

吳姓女子的雙親在10年前「借名登記」2間千萬房屋在她名下，不料她涉在去年9月間，擅自緊急出售2房，意圖損害父母利益，父母根本沒有委託女兒賣屋，忍痛提告。士林地檢署偵結，依背信罪嫌起訴。

起訴指出，吳姓父母2012年8月、11月間，分別把台中西區、新北汐止區的2間房屋，委託借名登記在吳女名下，不料，女兒竟擅自出售，2021年間9月急著賣掉2間房，意圖損害父母利益，涉犯背信罪。

檢方查出，吳女去年9月3日和郭姓買家簽訂買賣契約，約定價金1500萬元，出售台中房屋及坐落土地給郭；去年9月18日又涉嫌擅自賣汐止的房屋、坐落土地給王姓買家，約定價金1188萬元。今年4月台中地方法院就不動產移轉登記事件達成和解，已移轉登記給郭男。

吳女到案否認犯行，辯稱2間房都是父母登記給她，讓她賣屋給別人。吳女胞弟供稱，2間房都是「借名登記」父母曾向胞姊說不要擅自賣屋。