聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸勤部輪胎採購案 4涉案軍士官不起訴確定
陸軍後勤指揮部去年爆發戰術輪車輪胎採購弊案，台北地檢署原懷疑兩名林姓中校及劉姓、黃姓上士，涉嫌集體包庇、圖利得標廠商惠爾國際，後來查出係惠爾偽造不實經濟部標檢局驗證登錄書，起訴惠爾負責人黃秋長、其妻蔡愛珠、其女黃家宜，並將4名軍士官不起訴；經送台高檢再議駁回，4名軍士官獲不起訴確定。
2016年12月，陸勤部辦理戰術輪車輻射式輪胎採購案，預計採購7608條輪胎，惠際以3743萬餘元得標後，卻無法取得軍方要求的標檢局驗證登錄書，以致連續未通過驗收兩次。依合約規定，若逾期交貨、3次驗收不過或提出不實文書供審查，軍方就可解約。
惠爾擔心若遭解約將血本無歸，竟涉嫌與妻子、女兒和女兒徐姓友人聯手偽造產地為泰國、越南等進口商品登錄書，提供給軍方陸勤部審查，以致負責採購、驗收該標案的陸勤部4名軍士官被依貪汙罪嫌查辦。
檢方調查，4名軍士官係被偽造的登錄書蒙騙，加上查證疏忽，才讓惠爾矇混過關，但查無圖利事證，本月3日將4名軍士官不起訴。至於惠爾黃秋長等3人因不認罪，又砌詞狡辯，浪費司法資源，檢察官也建請法院從重量刑且不得緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言