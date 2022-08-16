陸勤部輪胎採購案 4涉案軍士官不起訴確定

陸軍後勤指揮部去年爆發戰術輪車輪胎採購弊案，台北地檢署原懷疑兩名林姓中校及劉姓、黃姓上士，涉嫌集體包庇、圖利得標廠商惠爾國際，後來查出係惠爾偽造不實經濟部標檢局驗證登錄書，起訴惠爾負責人黃秋長、其妻蔡愛珠、其女黃家宜，並將4名軍士官不起訴；經送台高檢再議駁回，4名軍士官獲不起訴確定。

2016年12月，陸勤部辦理戰術輪車輻射式輪胎採購案，預計採購7608條輪胎，惠際以3743萬餘元得標後，卻無法取得軍方要求的標檢局驗證登錄書，以致連續未通過驗收兩次。依合約規定，若逾期交貨、3次驗收不過或提出不實文書供審查，軍方就可解約。

惠爾擔心若遭解約將血本無歸，竟涉嫌與妻子、女兒和女兒徐姓友人聯手偽造產地為泰國、越南等進口商品登錄書，提供給軍方陸勤部審查，以致負責採購、驗收該標案的陸勤部4名軍士官被依貪汙罪嫌查辦。