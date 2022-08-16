她沒反抗以為開綠燈 印度博士狂摸奶挨告還遭索賠3百萬

印度籍博士卜拉薩（音譯）受聘來台任職於某私立科大，他約女網友到高雄約會，卻被女網友指控伸鹹豬手「襲胸」，女方不堪受辱提告，卜拉薩也被高雄地檢署起訴，還一度被法院限制出境，但法官審理後，認為卜猥褻罪證不足，一、二審都判無罪，女網友求償的300萬元也被駁回。

卜拉薩和女方前年12月底相識，兩人在LINE上聊得熱絡，去年2月16日晚間，卜約女方見面，2人在高雄市三民區河北二路愛河邊聊天。

但女方指控卜男見她靠在河邊欄杆上，便由後壓住她，涉嫌伸手進上衣襲胸，她直叫卜「夠了」不要這樣，但因附近沒人，又擔心「黑人」爆衝力很強，怕激怒卜拉薩，不敢向路人求救，便遭卜撫摸胸部數分鐘。

女方離開後因壓力大睡不好，事隔兩天跑到高雄市警婦幼隊報案，指控卜拉薩未經她同意強吻她、摸她胸部，並以手指侵入她下體；檢方調查後，認為卜拉薩未經女子同意，對女子撫胸數分鐘，依強制猥褻罪將他起訴，移審法院後，法官考量卜若回國，可能迴避審理或逃避刑罰不再來台，限制卜拉薩出境、出海。

高雄地方法院審理時，卜男辯稱幫女網友按摩時，對方跟他聊性愛，他以為這是「開綠燈」，才會摸她胸部，她當下反應讓他覺得想要繼續，並沒有違反女方意願。

卜男還稱，當天女方問他能不能讓她生小孩，還問能不能去飯店、每月給她1萬2千元，他說沒辦法「身上只有1000元」，後來女方就開始不開心；事發後不久，他領到薪水，想說可以幫助她，曾傳訊女方尋求原諒，但女方都已讀不回。

雄院法官根據兩人當天談話，發現內容包含「性行為」、「生小孩」、「飯店」、「沒工作」、「付多少」等，但當天卜男身上沒有足夠現金，讓女方變得不開心；此外，女方遭摸胸時，不僅沒激烈推開卜男，也沒轉向路人求救，不採信女方說法，認卜無強暴或脅迫等行為，因罪證不足判他無罪。