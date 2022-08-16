菜刀捅死母還錄影嘲諷 冷血女看守所失控朝管理員潑水

台中吳姓女子不滿洪姓母親常要錢、碎念，持30公分長菜刀從後猛刺媽媽，長18.5公分刀刃幾乎完全插入她身體，胸腔、肺部都遭刺穿釀大出血慘死，吳落網遭收押、殺人罪嫌起訴；未料吳女在押期間朝管理員潑水、爭論，經台中女監施以戒具上銬，經陳報法院認符合比例裁定准許，可抗告。

台中女監陳報稱，吳女今年8月4日中午12點7分在舍房內因不滿未能立即電話接見，情緒激動下拿寶特瓶朝監所管理員潑水、爭論，經管理員制止未能聽從，認定其行為有擾亂秩序之虞，因此對她施用戒具，於當天12點14分終止，依羈押法向台中地院陳報裁定核准。

台中地審酌，吳女潑水、爭論的行為，經管理員制止仍未聽從，為維持看守所秩序具有急迫之虞，且台中女監對吳女施用戒具僅7分鐘，更已先由看守所長官核准，於事後立即陳報法院，可見施用戒具沒踰必要之程度，符合比例原則，裁定准許。

全案起因於，吳女（34歲）今年5月29日下午5點多要出門，剛好媽媽回家跟她索討金錢，吳以身上沒現金為由拒絕，但母親碎念和女兒起口角，吳一時氣憤衝進廚房拿長近30公分的菜刀回客廳，從後猛力刺進對方背部，長約18.5公分的刀刃幾乎完全插進母親身體，當場刺穿胸腔、肺部。

且吳行凶後沒馬上叫救護車，反而拿起手機朝母親錄影，還一邊數落對方長期要錢、對家人不聞不問等憤恨不平後才打110、119報案並表明弒母，但吳母大出血送醫仍死亡。