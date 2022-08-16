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蘇花遊覽車撞山壁釀6死39傷 駕駛二審維持判1年半徒刑

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

蘇花公路宜蘭東澳段去年發生遊覽車自撞山壁釀6死39傷意外，駕駛游志豪因在下坡路段未使用低速檔、超速過彎，車輛失控時又操作不當，確實屬於人為操作疏失，一審依過失致死罪判刑1年6月，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

游受雇於騰龍通運公司，去年3月16日駕駛遊覽車行經蘇花公路花蓮往宜蘭方向，以高速檔行經下坡彎道、油壓減速器代替煞車，導致車輛超速過彎駛入對向車道。

游試圖降檔以引擎煞車減速，但換檔未完成停在空檔，增加失速危險，且他換檔時踩離合器，導致油壓減速器被迫中斷，遊覽車以時速超過54.3公里行駛；游再緊急剎車，遊覽車車頭先擦撞擋土牆，後方安全門處也撞擊擋土牆凸出結構，造成車身框架斷裂拉扯、座椅掉落等，共有6人死亡、39人輕重傷。

游坦承犯行，法院審酌他沒有前科，但身為職業大客車司機，搭載數十位乘客，應負有高度注意程度，卻錯誤操作煞車系統，讓車輛違規超速行駛，釀成嚴重傷亡事故，導致往生被害人家屬遭受難以平復的傷害，受傷的被害人也需承受身心痛苦。

一審考量游肇事後與罹難者家屬、部分傷者達成和解並賠償損失，目前以開計程車為業，犯後自首頗具悔意，依過失致死罪判1年6月徒刑；案件上訴，二審今宣判。

游志豪去年駕駛遊覽車行經蘇花公路撞山壁造成6死39傷。圖／讀者提供
游志豪去年駕駛遊覽車行經蘇花公路撞山壁造成6死39傷。圖／讀者提供

遊覽車 蘇花公路 宜蘭

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