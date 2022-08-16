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館長槍擊案二審判決出爐！竹聯幫寶和會主謀判16年、槍手15年半

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手劉丞浩開槍，一審依殺人未遂等罪判施18年6月徒刑、劉丞浩16年徒刑；案件上訴，台灣高等法院今改判施16年、劉15年6月。

另外，寶和會長林修伯、副會長梁智勝因主持犯罪組織罪，一審分別判林4年徒刑，強制工作3年、梁1年徒刑；高院今改依參與組織犯罪判林1年、梁1年。

寶和會受託槍擊館長，而由施俊吉負責籌畫槍擊計畫，並由劉丞浩當槍手；劉2020年7月2日先加入館長經營的成吉思汗健身房林口店會員，多次勘查現場、觀察館長出入、作息時間，並確認附近派出所位置，方便犯案後迅速投案。

劉丞浩2020年8月1日在健身房無故觸摸館長身體，事隔2週再藉故不滿健身房服務，與館長發生爭吵，故意製造事端，且劉每次離開健身房，都會驅車前往施俊吉的住處，商討後續作案方式。

館長事後透過網路直播，表示將對劉丞浩提告、請求賠償，施俊吉見時機成熟，命令劉丞浩執行槍擊任務；劉也告知友人幫忙照顧家人，並傳訊「你覺得有可能嗎？成魔之路！」表示犯案的決心。

劉丞浩2020年8月27日深夜11時許，搭計程車前往健身房，並在車內飲用啤酒壯膽；隔日凌晨埋伏在健身房對面，見館長和助理一同步出健身房，即穿越馬路，近距離朝館長開3槍，導致館長股骨開放性骨折、右臂、右大腿、小腿、腳踝開放性傷口，大量出血危及生命，送醫救治幸免於亡。

劉丞浩事後搭車到派出所自首，林修伯、梁智勝、施俊吉等人隔天齊聚堂口，並由寶和會前會長邵伯傑下達封口令，要求幫眾不得對外聲稱是寶和會指使槍擊案。

新北地院認為施俊吉指揮館長案等3件槍擊、擄人勒贖案件，劉丞浩到案後假稱犯案動機，誤導檢警追查，惡性重大，難認有悔意，且館長也明確請求從重量刑，殺人未遂等罪判施18年6月徒刑、劉丞浩16年徒刑。

槍擊「館長」陳之漢的寶和會槍手劉承浩。圖／聯合報系資料照片
槍擊「館長」陳之漢的寶和會槍手劉承浩。圖／聯合報系資料照片
館長在健身房前遭槍擊。圖／聯合報系資料照片
館長在健身房前遭槍擊。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片

館長 健身 施俊吉

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