快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警勸男別亂丟菸蒂 他惱羞飆一字國罵付出慘痛代價

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子因抽菸時亂丟菸蒂，巡邏員警見狀上前勸導，令黃男心生不滿，當場對警察辱罵一聲「幹」，隨即遭逮；事後警方依密錄器等證物佐證犯行，將他依法移送。經審理，地院將黃男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

判決指出，黃男去年11月25日下午2時41分許，橋頭區抽菸時亂丟菸蒂，遭岡山警分局橋頭分駐所巡佐張永雄、警員朱光涵勸導，黃因而心生不滿，竟當場大罵一聲「幹」辱罵依法執行職務的警員，隨後當場被逮。

事後，警方依據工作紀錄簿、勤務分配表、密錄器截圖等證據佐證黃男被依因妨害公務，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，後遭檢方起訴，後以簡易判決處刑。

地院認為，黃男穢語辱罵依法執行職務的警員，損及公務員執法尊嚴，考量坦承犯行，態度尚可，因曾有公共危險案前科，地院納入「犯罪行為人之品行」審酌刑度，經審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

高雄黃姓男子因抽菸時亂丟菸蒂，被警方勸導，他惱羞對員警辱罵一聲「幹」，遭判拘役20天。（示意照）本報資料照
高雄黃姓男子因抽菸時亂丟菸蒂，被警方勸導，他惱羞對員警辱罵一聲「幹」，遭判拘役20天。（示意照）本報資料照

公務員 抽菸 警察

延伸閱讀

男趁門沒鎖擅闖公寓偷80公斤鋼筋 只賣400元遭判4個月

懷疑偷吃…前少棒國手5刀刺死女友 地院判處15年

罵警不要臉、圍事的 高雄男拒實聯制大鬧賣場下場出爐

仍有串供之虞 嘉地院裁定嘉市議員戴寧延押2個月

相關新聞

館長槍擊案二審判決出爐！竹聯幫寶和會主謀判16年、槍手15年半

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手...

員警收賄開單案檢調再動作 3警聲押、7警交保

檢調偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，第二波行動針對新北市警察局六單位等十二處進行搜索，帶回十名員警、七名業者與一名證人調查。

新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 高灘處將究責

新北市二重疏洪道內大都會公園遙控賽車場，日前驚傳民眾觸電跌落鋼構棚架，警方初步調查發現，疑似車友私自從照明燈桿電箱竊電使...

男清晨酒駕上路被盤查 想逃逸輾過員警腳趾

45歲江姓男子騎車上路，遇上員警取締，江男見狀執意駛離，被員警攔阻下跌倒在地，還導致警員右腳有擦挫傷，經酒測後酒測值達每...

6個月大男嬰顱內出血身亡 保母二審逆轉輕判3年半徒刑

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）被控3年前不滿6個月大男嬰哭鬧，一時情緒失控讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審依成...

影／男拿鐵鎚瘋狂打狗 害牠左眼流血全身癱軟

一名男子昨天拿鐵鎚瘋狂毆打鄰居家的狗，造成狗左眼流血受傷，全身癱軟，飼主緊急將狗送醫急救，並到台中市清水警分局報案，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。