警勸男別亂丟菸蒂 他惱羞飆一字國罵付出慘痛代價

高雄黃姓男子因抽菸時亂丟菸蒂，巡邏員警見狀上前勸導，令黃男心生不滿，當場對警察辱罵一聲「幹」，隨即遭逮；事後警方依密錄器等證物佐證犯行，將他依法移送。經審理，地院將黃男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

判決指出，黃男去年11月25日下午2時41分許，橋頭區抽菸時亂丟菸蒂，遭岡山警分局橋頭分駐所巡佐張永雄、警員朱光涵勸導，黃因而心生不滿，竟當場大罵一聲「幹」辱罵依法執行職務的警員，隨後當場被逮。

事後，警方依據工作紀錄簿、勤務分配表、密錄器截圖等證據佐證黃男被依因妨害公務，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，後遭檢方起訴，後以簡易判決處刑。

地院認為，黃男穢語辱罵依法執行職務的警員，損及公務員執法尊嚴，考量坦承犯行，態度尚可，因曾有公共危險案前科，地院納入「犯罪行為人之品行」審酌刑度，經審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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