員警收賄開單案檢調帶10警調查 5警均10萬交保

檢調偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，第二波行動針對新北市警察局六單位等十二處進行搜索，帶回十名員警、七名業者與一名證人調查。

涉案17人晚間6時許陸續移送新北地檢署複訊，稍早兩名樹林三多所黃姓、劉姓、李姓、林姓警員，以及山佳所李姓警員，均以10萬元交保。

全案起源於去年八月間，樹林警分局接獲檢舉，發現遭吊扣車輛因再開上路而被警方開單吊銷牌照的案件大增，調查才知業者勾結警察鑽法律漏洞，以每輛車數萬元回扣代價，讓超速應吊扣牌照的罰單改為吊銷，有員警狂開出上百張罰單，收賄金額恐破百萬元。

調查發現，租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」不實舉發，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷；車主僅需繳交違規罰鍰即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

檢方今天上午指揮新北市調查處、新北市警局等單位，兵分十二路針對新北市警局六單位、涉案人住所等處進行搜索，目前檢調仍在訊問中。