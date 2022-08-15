北院美女法官出線了！ 明年與你一起在國民法庭審案

因應明年元旦施行的國民法官新制，台北地院事務分配完成部署，擇定黃怡菁等9名法官負責審理符合國民法官法的刑案。黃怡菁擔任立委集體貪瀆案審判長，上月初判決涉案立委全部有罪，辦案風格明確、快速。

依台北地院最新事務分配，國民法官庭共分3庭，有9名法官與來自社會各階層的不同人士一起審理重大刑案，他們與素人共事，人格特質具一定的條件，法院排定他們擔當重任，應費過一番思量。

國民法官的3個法庭成員包括第1庭的黃怡菁、郭又禎、劉庭維；第2庭的林鈺珍、吳玟儒、洪甯雅；第3庭的歐陽儀、吳明蒼、趙書郁。

其中，林鈺珍曾是國片導演鈕承澤性侵案合議庭的受命法官，一審合議庭依強制性交罪判處鈕有期徒刑4年，鈕接續上訴，仍以有期徒刑4年刑度被最高法院駁回上訴、判刑確定，鈕目前發監執行中。

此外，國民法庭庭員中的女法官洪甯雅、趙書郁，2人都曾擔任律師，由律師轉任法官，一般認為，她們2人溝通、協調力不錯，過往的律師背景，也較符合國民法官審案「接地氣」的司法政策方向。

歐陽儀過去審案會「讓證據說話」，在判決附蒐證圖檔，判決書寫來頗具特色；她曾考進紐約三大音樂名校之一的曼哈頓音樂學院，主修小提琴、副修鋼琴，後來考上台大法律系財經法學組，再考上法官，圈內人稱她「美女法官」。

國民法官法所受理案件，包括故意犯罪因而發生死亡結果者，以及所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪等，以檢方起訴日期為基準分案。